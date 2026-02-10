Saneczkarka pokaże, jak się randkuje na igrzyskach

Kirkby walkę o medal rozpocznie w środę 11 lutego. Tego dnia wraz z Chevonne Forgan wystartuje w rywalizacji kobiecych dwójek. Natomiast o poznanie partnera Amerykanka zaczęła się starać jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich.

Reklama

Najbardziej pożądana panna w wiosce olimpijskiej przybywa. Z przyjemnością ogłaszam, że pokażę wam życie olimpijki randkującej na igrzyskach - oznajmiła saneczkarka.

Amerykanka ma w kim wybierać

"Ogłoszenie" Kirkby spotkało się ze sporym odzewem. Amerykanka nie może narzekać na brak zainteresowania. Jak zdradziła ma w kim wybierać. Dostałam już 600 wiadomości. Zaczynam je czytać, żeby zaplanować randkę. To szalone. Doceniam to - podkreśliła sportsmenka.

Saneczkarka zaznaczyła, że szanse na spotkanie z nią mają nie tylko sportowcy. Jeśli nie znajdę olimpijczyków, jestem bardzo otwarta na pójście na randki z kibicami - oznajmiła 24-latka.

Wielkimi krokami zbliżają się walentynki. Czy to właśnie w dniu święta zakochanych Kirkby pójdzie na randkę i znajdzie miłość?