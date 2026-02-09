"Sodówka" nie grozi Tomasiakowi

Małysz dopatrując się technicznych podobieństw przyrównał Tomasiaka do Piotra Żyły, ale... sprzed 25 lat. Przyznał, że nie obawia się, że olbrzymi sukces źle wpłynie na 19-latka.

On pochodzi z bardzo fajnej rodziny. Rodzina naprawdę go bardzo mocno wspiera. Tata jest trenerem - powiedział czterokrotny medalista olimpijski, który zawody oglądał w towarzystwie ministra sportu Jakuba Rutnickiego.

W Polsce jest wiele talentów na miarę Tomasiaka

Małysz zaznaczył, że ważne jest też zaufanie do trenera kadry Macieja Maciusiaka. Jeśli on coś zakłada, to trzeba po prostu w to iść w ciemno, a rozliczyć dopiero po starcie - dodał w rozmowie z Eurosportem.

Małysz przyznał, że w Polsce jest kilku utalentowanych zawodników pokroju Tomasiaka, którzy muszą tylko uwierzyć, że można odnieść sukces. A myślę, że po tym co zrobił Kacper, to będą jeszcze bardziej o tym myśleć i chcieć być w takich miejscach - uzupełnił.

Tomasiak następcą Stocha

Prezes PZN wyraził zadowolenie, iż w polskiej kadrze jest sztafeta doskonałych skoczków. Jeśli jeden z nich - wspomniał o Kamilu Stochu - kończy karierę, to pokazuje się jego następca.

Za mną poszedł Kamil, Piotrek, Dawid i Maciek. To była super drużyna. Marzę o tym, żeby to powróciło - podsumował Małysz.