Tomasiak był czwarty po pierwszym skoku

Tomasiak był czwarty miejsce pierwszej serii olimpijskiego konkursu skoków narciarskich. Prowadził Philipp Raimund. Niemiec, który skoczył 102 metry, wyprzedzał o punkt Francuza Valentina Fouberta oraz o 2,7 pkt Norwega Kristoffera Eriksena Sundala (103,5 m).

Reklama

Tomasiak, po skoku na 103 m, był czwarty ex aequo ze Szwajcarem Gregorem Deschwandenem (106 m), a ich strata do lidera wynosiła 2,8 pkt.

Stoch i Wąsek odpadli po pierwszej serii

Dominujący w tym sezonie Słoweniec Domen Prevc zajmował dopiero ósmą pozycję (100 m), ze stratą pięciu punktów. Tuż przed nim znajdował się Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Do czołowej trzydziestki, która wystartuje w drugiej serii, nie awansowali 35. Paweł Wąsek (97,5 m) oraz 38. Kamil Stoch (100 m).

Tomasiak poradził sobie z presją

Tomasiak nie "spalił się" w drugiej próbie. Presja nie zjadła 19-latka. Polak wylądował na 107 m. Ten skok zapewnił mu drugie miejsce na podium. To pierwszy medal biało-czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Zwyciężył Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

Tomasiak podtrzymał dobrą passę Polaków

Reklama

Tomasiak zdobył 24. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. To 11. olimpijski krążek biało-czerwonych w skokach narciarskich.

Pochodzący z Bielska-Białej 19-letni skoczek podtrzymał medalową passę Polaków, trwającą od igrzysk w Vancouver w 2010 roku. Medalową serię rozpoczął Adam Małysz, który z Kanady przywiózł dwa srebrne medale.

W 2014 roku w Soczi bezkonkurencyjny był Kamil Stoch, który triumfował w obu konkursach indywidualnych. Z kolei cztery lata później w południowokoreańskim Pjongczangu dołożył on trzeci tytuł mistrza olimpijskiego, a drużyna w składzie także z Dawidem Kubackim, Stefanen Hulą i Maciejem Kotem zdobyła brąz. W 2022 roku trzeci na skoczni normalnej był Dawid Kubacki.

Kolekcję medalową biało-czerwonych w tej dyscyplinie uzupełniają srebro i brąz Małysza z Salt Lake City w 2022 roku oraz złoto Wojciecha Fortuny z Sapporo w 1972. Fortuna został mistrzem olimpijskim mają 19,5 roku, a Tomasiak w poniedziałek poprawił ten "rekord", gdyż 20 stycznia skończył 19 lat.

Wyniki konkursu mężczyzn na skoczni normalnej w Predazzo