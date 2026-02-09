Tomasiak był czwarty po pierwszym skoku
Tomasiak był czwarty miejsce pierwszej serii olimpijskiego konkursu skoków narciarskich. Prowadził Philipp Raimund. Niemiec, który skoczył 102 metry, wyprzedzał o punkt Francuza Valentina Fouberta oraz o 2,7 pkt Norwega Kristoffera Eriksena Sundala (103,5 m).
Tomasiak, po skoku na 103 m, był czwarty ex aequo ze Szwajcarem Gregorem Deschwandenem (106 m), a ich strata do lidera wynosiła 2,8 pkt.
Stoch i Wąsek odpadli po pierwszej serii
Dominujący w tym sezonie Słoweniec Domen Prevc zajmował dopiero ósmą pozycję (100 m), ze stratą pięciu punktów. Tuż przed nim znajdował się Japończyk Ryoyu Kobayashi.
Do czołowej trzydziestki, która wystartuje w drugiej serii, nie awansowali 35. Paweł Wąsek (97,5 m) oraz 38. Kamil Stoch (100 m).
Tomasiak poradził sobie z presją
Tomasiak nie "spalił się" w drugiej próbie. Presja nie zjadła 19-latka. Polak wylądował na 107 m. Ten skok zapewnił mu drugie miejsce na podium. To pierwszy medal biało-czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.
Zwyciężył Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.
Tomasiak podtrzymał dobrą passę Polaków
Tomasiak zdobył 24. medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. To 11. olimpijski krążek biało-czerwonych w skokach narciarskich.
Pochodzący z Bielska-Białej 19-letni skoczek podtrzymał medalową passę Polaków, trwającą od igrzysk w Vancouver w 2010 roku. Medalową serię rozpoczął Adam Małysz, który z Kanady przywiózł dwa srebrne medale.
W 2014 roku w Soczi bezkonkurencyjny był Kamil Stoch, który triumfował w obu konkursach indywidualnych. Z kolei cztery lata później w południowokoreańskim Pjongczangu dołożył on trzeci tytuł mistrza olimpijskiego, a drużyna w składzie także z Dawidem Kubackim, Stefanen Hulą i Maciejem Kotem zdobyła brąz. W 2022 roku trzeci na skoczni normalnej był Dawid Kubacki.
Kolekcję medalową biało-czerwonych w tej dyscyplinie uzupełniają srebro i brąz Małysza z Salt Lake City w 2022 roku oraz złoto Wojciecha Fortuny z Sapporo w 1972. Fortuna został mistrzem olimpijskim mają 19,5 roku, a Tomasiak w poniedziałek poprawił ten "rekord", gdyż 20 stycznia skończył 19 lat.
Wyniki konkursu mężczyzn na skoczni normalnej w Predazzo
- 1. Philipp Raimund (Niemcy) 274,1 pkt (102,0 m/106,5 m)
- 2. Kacper Tomasiak (Polska) 270,7 (103,0/107,0)
- 3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 266,0 (106,0/107,0)
- . Ren Nikaido (Japonia) 266,0 (101,0/106,5)
- 5. Valentin Foubert (Francja) 263,3 (102,5/102,5)
- 6. Domen Prevc (Słowenia) 261,8 (100,0/105,0)
- 7. Stephan Embacher (Austria) 261,2 (100,5/105,5)
- 8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 260,6 (100,5/104,0)
- 9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 259,8 (103,5/103,0)
- 10. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 259,6 (103,5/105,0)
- ...
- 35. Paweł Wąsek (Polska) 119,8 (97,5)
- 38. Kamil Stoch (Polska) 119,2 (100,0)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję