19-latek już zapewnił sobie emeryturę

Tomasiak, który 20 stycznia skończył zaledwie 19 lat, już zapewnił sobie świadczenie olimpijskie. Według danych Ministerstw Sportu i Turystyki aktualnie pobierają je 624 osoby, a w 2026 roku to świadczenie wynosi 5116,99 złotych netto.

Tzw. emerytura olimpijska przysługuje medalistom igrzysk, zawodów "Przyjaźń 84" oraz olimpiady szachowej, którzy ukończyli 40 lat, mają polskie obywatelstwo, są niekarani i nie byli zdyskwalifikowani za doping w wymiarze większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz. Otrzymują ją byli zawodnicy, którzy nie kontynuują kariery sportowej poprzez uczestnictwo w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe.

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek do MSiT. Rodzaj i liczba zdobytych medali nie mają wpływu na jego wysokość, która jest stała dla wszystkich uprawnionych.

400 tys. zł w gotówce oraz 200 tys. w tokenach od PKOl

Za srebrny medal Tomasiak otrzyma także nagrody z Polskiego Komitetu Olimpijskiego i MSiT. Premie finansowe dla wicemistrzów olimpijskich z PKOl wynoszą 400 tys. zł w gotówce oraz 200 tys. w tokenach. Ponadto młody skoczek otrzyma obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł. Łączna premia z resortu sportu, również częściowo rozłożona na 24 raty stypendialne po 15 427,26 zł, wyniesie 448 495,92 zł. Jednorazowa nagroda to 78 241,68 zł.

Tomasiak może wrócić z Włoch jeszcze bogatszy

Tomasiak zajął drugie miejsce w poniedziałkowym konkursie na skoczni normalnej, tracąc zaledwie 3,4 pkt do triumfatora, Niemca Philippa Raimunda.

Polak ma szansę powiększyć zyski finansowe, bowiem wystartuje w igrzyskach jeszcze w konkursie mikstów, duetów oraz na dużej skoczni.