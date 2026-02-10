Arbiter poprosił partnera o rękę na stadionie 1 FC Koeln

Kaiser swojego partnera o rękę poprosił na stadionie 1. FC Koeln, które tego dnia grało ligowy mecz z VfL Wolfsburg. Oświadczyny zostały przyjęte i 31-letni arbiter piłkarski czuł się w tym momencie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.

Sędzia zrobił to interesie osób LGBTQ+ w sporcie

Niestety, Kaiser niemal od razu spotkał się z agresją w internecie. Zaczął dostawać wiadomości z pogróżkami. W sieci został upubliczniony jego domowy adres. Sędzia powiadomił policję, bo czuł się zagrożony, ale to nie zapobiegło bandyckiemu atakowi.

Napastnicy pobili go przed jego własnym domem. Mężczyzna liczył się z tym, że po publicznych oświadczynach może spotkać się z negatywną reakcją otoczenia, ale jak sam powiedział zrobił to interesie osób LGBTQ+ w sporcie.