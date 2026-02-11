Pierwszy indywidualny medal 28-letniego biathlonisty

Laegreid we Włoszech zdobył swój pierwszy indywidualny medal olimpijski. Cztery lata temu na igrzyskach w Pekinie miał już złoty w sztafecie. W mistrzostwach świata wywalczył 14 medali, w tym siedem złotych, sześć srebrnych i brązowy

Laegreid żałuje, że zdradził partnerkę

Gorzej wiedzie się Norwegowi w życiu prywatnym. Laegreid na igrzyskach zdobył medal, ale kilka miesięcy temu stracił dziewczynę. Co prawda sam jest sobie winien.

Przed trzema miesiącami zrobiłem coś strasznego, zdradziłem największą miłość mojego życia i bardzo tego żałuję - powiedział Norweg kanałowi telewizji publicznej NRK.

Medalista olimpijski liczy na wybaczenie

Laegreid publicznie do zdrady przyznał się tuż po zdobyciu brązowego medalu. Norweg przed kamerą wyjaśnił dlaczego to zrobił.

Zdecydowałem się na tak rozpaczliwy ruch, powiadomić o tym cały świat, sądząc, że może moja ukochana usłyszy albo przeczyta, że ciągle o niej myślę i że mam nadzieję na wybaczenie - dodał.