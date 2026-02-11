Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 11 lutego, środa
Żurek w tym sezonie był drugi w klasyfikacji generalnej na dwóch dystansach: 500 m i 1000 m. Pod koniec stycznia w niemieckim Inzell dwukrotnie wygrał na 500 m oraz zajął drugie miejsce na 1000 m.
Faworytem jest jednak Jordan Stolz. Amerykanin w tym sezonie był najlepszy na trzech dystansach: 500 m, 1000 m i 1500 m. Duże szanse na medal mają także Holendrzy Jenning de Boo i Tim Prins.
- biathlon
- godz. 14.15 bieg indywidualny na 15 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
- kombinacja norweska
- godz. 10.00 skocznia normalna/10 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
- godz. 13.45 skocznia normalna/10 km, bieg
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 18.30 1000 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
- saneczkarstwo
- godz. 17.00 dwójki K, 1. ślizg (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)
- godz. 17.51 dwójki M, 1. ślizg (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)
- godz. 18.53 dwójki K, 2. ślizg
- godz. 19.44 dwójki M, 2. ślizg
Program wydarzeń olimpijskich - 11 lutego, środa (8 finałów)
Łącznie w środę rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Polaków zabraknie w łyżwiarstwie figurowym - tańcu dowolnym par tanecznych, narciarstwie alpejskim - supergigancie mężczyzn i narciarstwie dowolnym - jeździe po muldach.
- biathlon
- godz. 14.15 bieg indywidualny na 15 km K
- kombinacja norweska
- godz. 13.45 skocznia normalna/10 km, bieg
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 19.30 pary taneczne, taniec dowolny
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 18.30 1000 m M
- narciarstwo alpejskie
- godz. 11.30 supergigant M
- narciarstwo dowolne
- godz. 14.15 jazda po muldach K
- saneczkarstwo
- godz. 18.53 dwójki K, 2. ślizg
- godz. 19.44 dwójki M, 2. ślizg
Program wydarzeń olimpijskich - 11 lutego, środa (pozostałe konkurencje)
- curling
- godz. 19.05 faza grupowa M
- hokej na lodzie
- godz. 16.40 mężczyźni, grupa B: Słowacja - Finlandia
- godz. 21.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Włochy
- kombinacja norweska
- godz. 10.00 skocznia normalna/10 km, konkurs skoków
- narciarstwo dowolne
- godz. 11.00 jazda po muldach K, kwalifikacje 2
- saneczkarstwo
- godz. 17.00 dwójki K, 1. ślizg
- godz. 17.51 dwójki M, 1. ślizg
- snowboard
- godz. 10.30 halfpipe K, kwalifikacje
- godz. 19.30 halfpipe M, kwalifikacje
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję