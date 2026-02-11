Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 11 lutego, środa

Żurek w tym sezonie był drugi w klasyfikacji generalnej na dwóch dystansach: 500 m i 1000 m. Pod koniec stycznia w niemieckim Inzell dwukrotnie wygrał na 500 m oraz zajął drugie miejsce na 1000 m.

Faworytem jest jednak Jordan Stolz. Amerykanin w tym sezonie był najlepszy na trzech dystansach: 500 m, 1000 m i 1500 m. Duże szanse na medal mają także Holendrzy Jenning de Boo i Tim Prins.

biathlon

godz. 14.15 bieg indywidualny na 15 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

kombinacja norweska

godz. 10.00 skocznia normalna/10 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

godz. 13.45 skocznia normalna/10 km, bieg

łyżwiarstwo szybkie

godz. 18.30 1000 m M (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

saneczkarstwo

godz. 17.00 dwójki K, 1. ślizg (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)

godz. 17.51 dwójki M, 1. ślizg (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)

godz. 18.53 dwójki K, 2. ślizg

godz. 19.44 dwójki M, 2. ślizg

Program wydarzeń olimpijskich - 11 lutego, środa (8 finałów)

Łącznie w środę rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Polaków zabraknie w łyżwiarstwie figurowym - tańcu dowolnym par tanecznych, narciarstwie alpejskim - supergigancie mężczyzn i narciarstwie dowolnym - jeździe po muldach.

biathlon

godz. 14.15 bieg indywidualny na 15 km K

kombinacja norweska

godz. 13.45 skocznia normalna/10 km, bieg

łyżwiarstwo figurowe

godz. 19.30 pary taneczne, taniec dowolny

łyżwiarstwo szybkie

godz. 18.30 1000 m M

narciarstwo alpejskie

godz. 11.30 supergigant M

narciarstwo dowolne

godz. 14.15 jazda po muldach K

saneczkarstwo

godz. 18.53 dwójki K, 2. ślizg

godz. 19.44 dwójki M, 2. ślizg

Program wydarzeń olimpijskich - 11 lutego, środa (pozostałe konkurencje)