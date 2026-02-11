Tylko Rumunii gorsi od biało-czerwonych

W poniedziałek na skoczni normalnej w Predazzo Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski. Dzień później na tym samym obiekcie odbył się konkurs drużyn mieszanych. Polskę reprezentowali w nim świeżo upieczony wicemistrz olimpijski, Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, i Anna Twardosz.

Reklama

Kibice po fantastycznym występie Tomasiaka w konkursie indywidualnym liczyli również na dobry wynik biało-czerwonych w zawodach drużynowych. Niestety Polacy odpadli z rywalizacji już po pierwszej serii. Ostatecznie zajęli przedostanie miejsce. Gorzej spisali się tylko Rumunii.

Hejt wylał się na reprezentantkę Polski

Bełtowska skoczyła 82 m, Wąsek - 102,5 m, Twardosz - 92 m, a Tomasiak - 100,5 m. Polska drużyna zgromadziła łącznie 447,4 pkt. Kibice winą za brak awansu do serii finałowej i w efekcie słaby końcowy wynik obarczyli Bełtowską.

Małysz porównał Tomasiaka do Żyły, ale... sprzed 25 lat. 'Ma niesamowitego kopa'
Małysz porównał Tomasiaka do Żyły, ale... sprzed 25 lat. "Ma niesamowitego kopa"

Zobacz również
Reklama

Na 19-latkę w internecie wylała się fala obrzydliwego hejtu. Na tym nie koniec. Zawodniczka dostaje też skandaliczne prywatne wiadomości. Nie czytam komentarzy w sieci, ale dostaję takie wiadomości prywatne, że to jest… kosmos. To jest taki hejt, że nie spodziewałam się, że ludzie mogą pałać do mnie aż taką nienawiścią. Nie robię tego specjalnie, a jestem jechana z góry na dół. Nie odpisuję na te wiadomości. Hejt zawsze był i będzie, więc nie biorę tego do siebie. Jeśli komuś jest lepiej, niech pisze - powiedziała w rozmowie ze "skijumping.pl" Bełtowska.

PZN murem za Bełtowską

W obronie naszej reprezentantki Polski stanął Polski Związek Narciarski. Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na karygodny hejt, który uderza w Polę Bełtowską. To, co obserwujemy, przekroczyło wszelkie granice krytyki sportowej. To personalny atak, w wyniku którego cierpi nie tylko zawodniczka, ale także jej najbliżsi - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez PZN.