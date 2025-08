Probierz konsekwentnie pomijał Grabarę

Probierz w bramce stawiał na Łukasza Skorupskiego i Marcina Bułkę. Trzecim golkiperem, którego były selekcjoner zaprasza na zgrupowania kadry najczęściej był Bartłomiej Drągowski. Poprzednik Urbana konsekwentnie w swoich powołaniach pomijał Kamila Grabarę. Bramkarz VfL Wolfsburg zbierał w Bundeslidze bardzo dobre noty, a mimo to nie znajdował uznania w oczach Probierza.

Bułka stracił na przenosinach do Arabii Saudyjskiej

Teraz jednak ma się to zmienić. Urban planuje namieszać w hierarchii bramkarzy. Nadzieje Grabary na to, że wreszcie wróci do reprezentacji, na nowo więc odżyły. Nowy selekcjoner biało-czerwonych wie, że na pozycji bramkarza musi mieć zabezpieczenie. Jak długo jeszcze "jedynką" może być 34-letni Skorupski, nie wiadomo. Jego naturalnym zmiennikiem ma być Bułka, ale ten dość nieoczekiwanie będzie kontynuował karierę w Arabii Saudyjskiej, zamiast w mocnym europejskim klubie. Sztab kadry dość sceptycznie podchodzi do kierunku, jaki wybrał były bramkarz Nicei - czytamy na łamach "Przeglądu Sportowego Onet".

Grabara będzie powołany na Holandię i Finlandię

Grabara jesienią ubiegłego roku błyszczał w Bundeslidze. Wiosna już tak udana dla niego nie była – puścił łącznie aż 49 goli w 29 występach – ale z drugiej strony trzy razy założył opaskę kapitana zespołu, co świadczy o tym, jak mocną miał pozycję w drużynie. W zbliżającym się nowym sezonie Grabara nadal będzie numerem jeden w VfL Wolfsburg. Dlatego powołanie Grabary na wrześniowe mecze z Holandią (4.09) oraz Finlandią (7.09) wydaje się dość naturalne - uważa "Przegląd Sportowy Onet".