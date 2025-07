Cezary Kulesza ogłosił, że wybrał nowego selekcjonera naszej kadry. Szef polskiej piłki nie zdradził jego nazwiska, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie nim Jan Urban. PZPN przygotowuje dla niego dokumenty do podpisu. Warto przypomnieć, że były trener Górnika Zabrze od samego początku był wymieniany w gronie faworytów do zastąpienia Michała Probierza.