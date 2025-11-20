Baraże ostatnią szansą Polaków na mundial

Reprezentacja Polski w zakończonych w poniedziałek eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata zajęła w swojej grupie drugie miejsce. Na pierwszym, dającym bezpośredni awans na mundial rywalizację ukończyli Holendrzy. Kadra Urban o awans musi powalczyć w barażach.

Reklama

Na losowanie do Zurychu poleciała trzyosobowa delegacja PZPN - sekretarz generalny Łukasz Wachowski, selekcjoner Jan Urban i dyrektor reprezentacji Adrian Mierzejewski.

Albania pierwszą przeszkodą w Polaków w barażach

Polacy długo mieli szansę przystąpić do losowania swojej ścieżki barażowej z pierwszego koszyka. Ostatecznie zwycięstwo Szkotów nad Duńczykami spowodowało, że spadliśmy do drugiego koszyka. Znaleźliśmy się w nim razem z reprezentacjami Walii, Czech i Słowacji.

W półfinale baraży byliśmy "skazani" na ekipy z trzeciego koszyka. Potencjalnymi rywalami naszych piłkarzy była Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina albo Kosowo. Ostatecznie w drodze losowania reprezentacja Polski trafiła na Albanię.

To spotkanie rozegrają na pewno 26 marca na własnym terenie, prawdopodobnie na PGE Narodowym w Warszawie. W przypadku zwycięstwa nad Albanią, w finale (31 marca) rywalem reprezentacji Polski będzie lepszy z pojedynku Ukraina - Szwecja i wtedy mecz rozegralibyśmy na wyjeździe.

Reklama

Albania niewygodnym rywalem dla Polski

Z Albanią ostatnio przegraliśmy. Obie reprezentacje zmierzyły się w fazie grupowej eliminacji do mistrzostw Europy. We wrześniu 2023 roku biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0:2. Sześć miesięcy wcześniej lepsi byli Polacy, ale skromne zwycięstwo na własnym terenie 1:0 przyszło im ze sporym trudem.

W finale baraży nawet w roli gości możemy zagrać w Polsce

Jeśli Polacy pokonają Albanię, to w finale będą pełnić rolę gości, ale może się stać, tak, że ten mecz może zostać rozegrany na terenie naszego kraju. Ukraina z racji sytuacji politycznej i toczącej się na jej terenie wojny, wszystkie spotkania od ponad trzech lat rozgrywa za granicą. W fazie grupowej eliminacji przyszłorocznego mundialu rywali podjęła kolejno we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Nie jest jednak powiedziane, że w barażach też będzie korzystać z polskich obiektów.

Oczywiście najpierw Ukraina musi pokonać Szwecję. Z naszymi wschodnimi sąsiadami ostatnio mierzyliśmy się towarzysko przed Euro 2024. Na stadionie PGE Narodowym w Warszawie pokonaliśmy rywali 3:1.

Polacy trzeci raz rzędu zagrają w barażach

Biało-czerwoni raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie muszą powalczyć w barażach. Dwa wcześniejsze takie podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem.

W przyszłorocznych mistrzostwa świata po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Wynik losowania baraży

Ścieżka A: zwycięzca meczu Włochy Irlandia Płn- zagra z lepszym z pary - Walia - Bośnia i Hercegowina

Ścieżka B: zwycięzca meczu Ukraina - Szwecja zagra z lepszym z pary Polska - Albania

Ścieżka C: zwycięzca meczu Turcja - Rumunia zagra z lepszym z pary Słowacja - Kosowo

Ścieżka D: zwycięzca meczu Dania - Macedonia zagra z lepszym z pary Czechy - Irlandia

Rozlosowano ścieżki barażowe turnieju międzykontynentalnego

W czwartek w Zurychu rozlosowano również ścieżki międzykontynentalnego miniturnieju barażowego o awans do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. W półfinałach Jamajka zagra z Nową Kaledonią, a Boliwia z Surinamem. Zwycięzca pierwszej pary w finale zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, a drugiej - z Irakiem.