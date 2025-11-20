Nikt w barażach nie chce trafić na reprezentację Polski

Reprezentacja Polski eliminacje do mundialu zakończyła na drugim miejscu w grupie. Z pierwszej pozycji bezpośredni awans wywalczyła Holandia. Biało-czerwoni o prawo gry na przyszłorocznych mistrzostwach świata będą musieli postarać się w dwustopniowych barażach.

W czwartek nasi piłkarze poznają pierwszego rywala. Mogą trafić na Irlandię, Albanię, Bośnię i Hercegowiną albo Kosowo. Polska w jednym koszyku znalazła się z Walią, Czechami i Słowacją. Wystarczy prześledzić komentarze w mediach z tych krajów, by wyciągnąć prosty wniosek, że każdy z potencjalnych rywali wolałby uniknąć konfrontacji z reprezentacją Polski.

Rywale boją się Lewandowskiego

Dziennikarze w tych krajach wskazują, że po przejęciu kadry przez Jana Urbana w polskiej drużynie narodowej pojawił się powiew świeżości, a mecze z Holandią pokazały, że nawet najlepsze zespoły w Europie mają kłopot z pokonaniem Polaków.

Nikogo nie dziwi, że przeciwnicy wskazują na Roberta Lewandowskiego, jako najgroźniejsze ogniwo reprezentacji Polski. 37-letni napastnik mimo upływu lat nadal utrzymuje doskonałą formę. Swoją skuteczność potwierdza zarówno występując w barwach Barcelony jak i narodowych.

Reprezentacja Polski w półfinale baraży zagra na własnym stadionie

W półfinale baraży reprezentacja Polski zagra 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie. W przypadku zwycięstwa, w finale (31 marca), którego gospodarz zostanie wskazany poprzez losowanie, ich rywalem będzie jedna z reprezentacji z pierwszego, teoretycznie najsilniejszego koszyka z Włochami, Danią, Turcją i Ukrainą, bądź zespół z czwartego, ustanowionego na podstawie wyników ostatniej edycji Ligi Narodów, do którego trafiły: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, a także Irlandia Północna.

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.