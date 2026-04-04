Polski piłkarz liderem klasyfikacji strzelców w lidze niemieckiej. Żukowski idzie na króla

Michał Ignasiewicz
4 kwietnia 2026, 16:09
Polski piłkarz liderem klasyfikacji strzelców w lidze niemieckiej. Żukowski idzie na króla/East News
Mateusz Żukowski sam sobie sprawił świąteczny prezent. 24-letni napastnik strzelił dwa gole w meczu z VfL Bochum, a jego Magdeburg wygrał 4:1. Polak po 28. kolejkach jest liderem klasyfikacji strzelców na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Polak strzelił dwa gole w dwie minuty

Żukowski pierwszy raz do siatki rywali trafił w 71. minucie. Polak wykorzystał idealne zagranie partnera z zespołu. Baris Atik wyłożył mu piłkę niemal jak na tacy, a napastnik Magdeburga nie zmarnował okazji i podwyższył na 3:1.

Hat-trick w zaledwie 18 minut. Mateusz Żukowski prawie jak Robert Lewandowski

Dwie minuty później było już 4:1. Tym razem Żukowskiego podaniem obsłużył Richmond Tachie. Najlepszy strzelec 2. Bundesligi uderzył bez przyjęcia i umieścił piłkę przy dalszym słupku bramki gości.

Drużyna Żukowskiego broni się przed spadkiem

Żukowski, który w przeszłości w Śląsku Wrocław pełnił rolę bocznego obrońcy lub skrzydłowego w Niemczech został przekwalifikowany na napastnika. Zmiana 24-latkowi wyszła na dobre. W bieżącym sezonie strzelił 15 goli i aktualnie jest liderem klasyfikacji strzelców drugiej ligi niemieckiej.

Drużyna Żukowskiego po 28. rozegranych meczach zajmuje 13. miejsce w tabeli, a le ma tylko jeden punkt przewagi na strefą spadkową. W kolejnej serii gier Magdeburg na wyjeździe zmierzy się z SC Paderborn 07.

