Polski piłkarz liderem klasyfikacji strzelców w lidze niemieckiej. Żukowski idzie na króla

Polak strzelił dwa gole w dwie minuty

Żukowski pierwszy raz do siatki rywali trafił w 71. minucie. Polak wykorzystał idealne zagranie partnera z zespołu. Baris Atik wyłożył mu piłkę niemal jak na tacy, a napastnik Magdeburga nie zmarnował okazji i podwyższył na 3:1.

Dwie minuty później było już 4:1. Tym razem Żukowskiego podaniem obsłużył Richmond Tachie. Najlepszy strzelec 2. Bundesligi uderzył bez przyjęcia i umieścił piłkę przy dalszym słupku bramki gości.

𝐍𝐀𝐉𝐋𝐄𝐏𝐒𝐙𝐘 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐄𝐂 𝟐. 𝐁𝐔𝐍𝐃𝐄𝐒𝐋𝐈𝐆𝐈! ⚽🔝



— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 4, 2026

Drużyna Żukowskiego broni się przed spadkiem

Żukowski, który w przeszłości w Śląsku Wrocław pełnił rolę bocznego obrońcy lub skrzydłowego w Niemczech został przekwalifikowany na napastnika. Zmiana 24-latkowi wyszła na dobre. W bieżącym sezonie strzelił 15 goli i aktualnie jest liderem klasyfikacji strzelców drugiej ligi niemieckiej.

Drużyna Żukowskiego po 28. rozegranych meczach zajmuje 13. miejsce w tabeli, a le ma tylko jeden punkt przewagi na strefą spadkową. W kolejnej serii gier Magdeburg na wyjeździe zmierzy się z SC Paderborn 07.