Niemcy o Lewandowskim. "To prawdopodobnie koniec jego ery w reprezentacji Polski"

oprac. Michał Ignasiewicz
1 kwietnia 2026, 11:50
Koniec pewnej ery w Polsce? Robert Lewandowski przez wiele lat kształtował reprezentację Polski i bił rekordy - piszą w środę niemieckie media. Jego wpis odczytują jako sygnał możliwego zakończenia kariery w kadrze po braku awansu Polski na tegoroczny mundial.

Wpis Lewandowskiego niczego nie przesądza

Prasa w Niemczech pisze o "rekordziście Lewandowskim", przypominając, że zadebiutował w reprezentacji Polski w 2008 roku. Jak podkreśliła agencja dpa, obecny zawodnik FC Barcelona rozegrał 165 meczów międzynarodowych w kadrze i zdobył 89 bramek, będąc rekordzistą kraju w obu tych statystykach.

Według niemieckich mediów Lewandowski przez wiele lat kształtował reprezentację Polski i bił kolejne rekordy. Niewywalczenie awansu na mistrzostwa świata prawdopodobnie oznacza także koniec ery Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski - oceniono. Tak interpretowany jest wpis 37-letniego napastnika opublikowany w kanałach społecznościowych po porażce 2:3 ze Szwecją w meczu barażowym w Sztokholmie o awans na tegoroczny mundial. Lewandowski opatrzył post utworem "Time To Say Goodbye" w wykonaniu Sarah Brightman i Andrei Bocellego. Dołączył też zdjęcie, na którym ze łzami w oczach i opaską kapitańską w ręku smutno macha do kibiców.

Sam Lewandowski, pytany o znaczenie tego wpisu, zaznaczył, że nie była to żadna deklaracja z jego strony, raczej rodzaj podziękowania dla kibiców za to, jak wspierali reprezentację. Dodał, że na razie nie jest gotów składać żadnych deklaracji dotyczących swojej dalszej gry w drużynie narodowej.

Niemcy grzmią o blamażu Włochów

Niemiecka prasa szeroko komentuje także porażkę Włochów, którzy na wyjeździe przegrali po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną. To oznacza, że Italii zabraknie na mundialu już po raz trzeci z rzędu. W komentarzach pojawiają się takie określenia, jak "koniec świata po raz trzeci" czy "blamaż".

Portal sportowy Sportschau pisze o "dramacie rzutów karnych po wspaniałej walce". Jak oceniono, "Bośnia odsyła Włochów z powrotem do doliny łez mistrzostw świata".

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
