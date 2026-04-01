Najlepszy mecz Polaków pod wodzą Urbana. Do awansu na mundial zabrakło szczęścia i cwaniactwa

Urban zadowolony z gry swoich podopiecznych

W Sztokholmie nie brakowało kontrowersji i dramaturgii. Slavko Vincić nie ustrzegł się błędów. Sędzia ze Słowenii m.in. nie podyktował ewidentnego rzutu karnego po faulu na Jakubie Kamińskim. Szwedzi zwycięskiego gola strzelili dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry.

Ponieśliśmy porażkę w najbardziej nieodpowiednim momencie. Trudno ocenić taki mecz, bo uważam, że graliśmy bardzo dobrze. To było najlepsze spotkanie pod moim kierownictwem w reprezentacji, tak mi się przynajmniej wydaje. Sprawiliśmy mnóstwo problemów gospodarzom. Moim zdaniem zabrakło szczęścia w tych kluczowych momentach - powiedział Urban w rozmowie z TVP Sport.

Decydującą bramkę dla gospodarzy zdobył w 88. minucie Viktor Gyokeres. Mówiliśmy przed meczem, jaka jest siła Szwedów. Na pewno szybkość - Gyokeres, Elanga. I wzrost, mieliśmy pod tym względem duże problemy. Pierwsza bramka, owszem, bardzo dobra akcja Szwedów, trudno było się przed tym wybronić. Ale odrabiamy straty, widać nerwowość w drużynie gospodarzy, wszystko układa się nam tak jak chcemy. I za chwilę... dostajemy kolejną bramkę, tym razem po stałym fragmencie gry. Na dodatek to gol do szatni - westchnął selekcjoner.

Urban podziękował piłkarzom

Selekcjoner podkreślił jednak, że w przerwie wszyscy wierzyli w odwrócenie losów meczu. W szatni wiedzieliśmy, zawodnicy i my, jako sztab, że gramy naprawdę bardzo dobre spotkanie. I wierzyliśmy w odrobienie straty. Tak się też stało, natomiast w samej końcówce znowu pozwoliliśmy Szwedom (na strzelenie gola). Trochę sami sprowokowaliśmy tę sytuację. Najpierw bardzo dobra obrona Kamila Grabary, następnie wybijamy troszkę na siłę piłkę, ona wraca raz, drugi. I w końcu tracimy bramkę - opisał Urban.

Cóż, taki jest futbol. Szwedzi zrewanżowali się nam za porażkę w Chorzowie w poprzednim finale baraży. Ale ciężko przełknąć taki wynik, kiedy wiemy, że nie byliśmy na pewno gorszym zespołem - dodał Urban.

Co trener powiedział po meczu swoim piłkarzom? Podziękowałem drużynie, bo jestem świadomy tego, jak ta porażka boli. I tyle... W takich momentach trudno o jakieś wypowiedzi. Wydaje mi się, że - włącznie z dzisiejszym meczem - nasza drużyna mogła się podobać, można było na nią liczyć. To się oglądało dobrze. Natomiast takie mecze jak ten, na pewno wyjątkowy, trzeba po prostu wygrać. Sam mówiłem wcześniej, że wolę grać słabo i awansować. Tak się nie stało. Ale widać, że tworzy się zespół na przyszłość - stwierdził selekcjoner.

PZPN przedłuży kontrakt z Urbanem

Prezes PZPN Cezary Kulesza krótko po meczu ogłosił, że kontrakt z selekcjonerem zostanie przedłużony. Co dalej? To, że zostaję, to teraz najmniej istotne. Dzisiaj wszyscy cierpimy i wszystkich nas boli ta porażka. A zawsze boli bardzo, gdy się wie, że było się lepszym zespołem. Brakowało w niektórych momentach trochę cwaniactwa i szczęścia. Mieliśmy sytuacje, gdy piłka np. trafiła bramkarza rywali w nogę. Być może też atut własnego boiska poniósł gospodarzy i sprawił, że wcisnęli tę decydującą bramkę. Zagraliśmy naprawdę dobrze, lecz jestem również świadomy tego, że przegraliśmy najważniejszy mecz w tym roku - zakończył Urban.