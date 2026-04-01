Łzy Włochów, radość Bośniaków. Italia trzeci raz z rzędu nie zagra na mundialu

oprac. Michał Ignasiewicz
1 kwietnia 2026, 09:36
Łzy Włochów, radość Bośniaków. Italia trzeci raz z rzędu nie zagra na mundialu
Łzy Włochów, radość Bośniaków. Italia trzeci raz z rzędu nie zagra na mundialu/PAP/EPA
Piłkarska reprezentacja Włoch przegrała z Bośnią i Hercegowiną w finale baraży i nie zagra w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Piłkarzy z Italii zabraknie na mundialu trzeci raz z rzędu.

Włosi polegli w rzutach karnych

Włosi ostatni raz na mistrzostwach świata grali w 2014 roku, w Brazylii. Nie zdołali zakwalifikować się do turnieju w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022, a we wtorek awansu do MŚ 2026 pozbawiła ich Bośnia i Hercegowina.

Dla Polaków jest wrogiem numer jeden. Sędzia Vincić wypaczył wynik meczu ze Szwecją

Spotkanie zaczęło się dobrze dla Włochów. Prowadzenie gościom w Zenicy dał po niespełna kwadransie gry Moise Kean. Jednak pod koniec pierwszej połowy czerwoną kartkę dostał środkowy obrońca Alessandro Bastoni, a gospodarze wykorzystali w drugiej połowie grę w przewadze - do remisu doprowadził w 79. minucie Haris Tabaković.

W konkursie rzutów karnych on i trzech jego kolegów byli bezbłędni, natomiast pomyliło się dwóch Włochów: Francesco Esposito i Bryan Cristante. Bośnia zwyciężyła 4-1.

Turcy po 24. latach znów zagrają na mundialu

Zacięty był także bój Czechów z Duńczykami w Pradze. Gospodarze dwukrotnie prowadzili, a goście dwa razy wyrównali. O awansie Czechów przesądziły dopiero "jedenastki" (3-1).

W Prisztinie o historyczny awans do wielkiego turnieju walczyło Kosowo, a jego rywalem była Turcja. Ostatecznie gospodarze, którzy w czwartek niespodziewanie wygrali w Bratysławie ze Słowacją 4:3, musieli obejść się smakiem. Jedynego gola we wtorek uzyskał w 53. minucie Kerem Akturkoglu i to Turcy jadą na swój pierwszy mundial od 2002 roku, kiedy zajęli trzecie miejsce.

Argentyna broni tytułu

Ze Starego Kontynentu awans już wcześniej uzyskali zwycięzcy grup eliminacyjnych: Niemcy, Szwajcaria, Szkocja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, Norwegia, Belgia, Anglia i Chorwacja.

Turniej finałowy mistrzostw świata zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca. Tytułu bronić będzie Argentyna.

oprac. Michał Ignasiewicz
