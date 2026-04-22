Taką pensję Lewandowskiemu oferuje Juventus. Polak musiałby się zgodzić na wielką obniżkę

Lewandowski czeka spora obniżka pensji

Lewandowski w obecnym sezonie nie jest już kluczowym piłkarzem Barcelony. Polak często zaczyna mecze na ławce rezerwowych. W letnim okienku transferowym Katalończycy chcą sprowadzić do klubu nowego napastnika. "Lewy" musiałby pogodzić się z rolą jego zmiennika.

To nie jedyny warunek, który musi zaakceptować Lewandowski, jeśli chce zostać w Barcelonie na kolejny sezon. Kapitan reprezentacji Polski jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w kadrze mistrzów Hiszpani. Jego roczne zarobki przekraczają 20 mln euro. Według miejscowych mediów piłkarz musiałby się zgodzić na obniżkę pensji przynajmniej o połowę.

Juventus obiecuje Lewandowskiemu grę w pierwszym składzie

Lewandowski na brak innych ofert nie narzeka. Jedną z nich w najbliższym czasie ma mu złożyć Juventus Turyn. We Włoszech Polak również nie może liczyć na bajońskie zarobki. "Stara Dama" gotowa jest zapłacić 37-letniemu napastnikowi około 6 mln euro za sezon.

Jednak przedstawiciel Serie A liczy, że Lewandowskiego do zaakceptowania oferty skusi perspektywa gry w podstawowym składzie turyńskiego zespołu. W Juventusie "Lewy" ma być pierwszym wyborem trenera do gry na pozycji numer "9".