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Polscy siatkarze w dobry stylu zainaugurowali Ligę Narodów. Kuba wbita w parkiet

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:39
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Polscy siatkarze w dobry stylu zainaugurowali Ligę Narodów. Kuba wbita w parkiet
Polscy siatkarze w dobry stylu zainaugurowali Ligę Narodów. Kuba wbita w parkiet/East News
Polscy siatkarze tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów rozpoczęli od meczu z Kubą. Biało-czerwoni w chińskim Linyi zagrali bez największych gwiazd zespołu, ale to nie przeszkodziło im w odniesieniu efektownego zwycięstwa. Podopieczni Nikoli Grbicia nie dali rywalom żadnych szans pokonując ich 3:0 (25:16, 25:20, 25:21).

Trzech brązowych medalistów w polskiej kadrze

Reprezentacyjną karierę zakończyli rozgrywający Marcin Janusz i libero Paweł Zatorski, z powodów zdrowotnych nieobecni będą w tym roku środkowi Mateusz Bieniek i Norbert Huber, a atakujący Bartosz Kurek zdecydował, że potrzebuje odpoczynku. Na początku reprezentacyjnego lata więcej wolnego otrzymali m.in. środkowy Jakub Kochanowski czy przyjmujący Wilfredo Leon, Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk.

W zespole na pierwszy tydzień Ligi Narodów znalazło się zatem tylko trzech zawodników z kadry, która na ubiegłorocznych mistrzostwach świata zdobyła brązowy medal - rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Granieczny. Od początku rozgrywek Grbić stawia też na doświadczonego Aleksandra Śliwkę, który po dwóch trudnych sezonach i kontuzjach potrzebuje gry.

Polacy zdominowali Kubańczyków

W pierwszym meczu nasi siatkarze nie zawiedli. Spotkanie miało jednostronny przebieg. Rywale nie radzili sobie z zagrywką biało-czerwonych. Polacy bezlitośnie wykorzystywali kłopoty Kubańczyków w przyjęciu.

Dwa pierwsze sety nie miały większej historii. Podopieczni Grbicia szybko zdobywali przewagę i kontrolując wydarzenia na parkiecie spokojnie kończyli partie z przewagę kilku punktów. Tylko w trzecim secie Kubańczycy mieli kontakt punktowy. W końcówce jednak Polacy znów odskoczyli przeciwnikom i pewnie zamknęli pojedynek w trzech setach.

Słowenia, Japonia i Ukraina kolejnymi rywalami Polaków

W Chinach kolejnymi rywalami polskich siatkarze będą Słowenia, Japonia oraz Ukraina. W tegorocznej Lidze Narodów uczestniczy 18 reprezentacji. Rywalizacja będzie składać się z fazy grupowej i pucharowej. W fazie grupowej odbędzie się dziewięć turniejów, a każdy zespół wystąpi w trzech. Drużyny podzielono na trzy grupy po sześć zespołów. Polacy po turnieju w Linyi zagrają też w Gliwicach (24–28 czerwca) i w Chicago (15–20 lipca).

Po fazie grupowej siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansuje do fazy pucharowej. W turnieju finałowym w Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia) wezmą też udział gospodarze, czyli reprezentacja Chin.

Polscy siatkarze sześć razy byli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Linyi

  • rozgrywający: Marcel Bakaj, Jan Filej
  • atakujący: Bartosz Gomułka, Alaksei Nasevich
  • środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz
  • przyjmujący: Bartosz Firszt, Michał Gierżot, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych
  • libero: Jakub Ciunajtis, Maksymilian Granieczny

Program turnieju Ligi Narodów w Linyi (godz. wg czasu polskiego)

  • środa
    Polska - Kuba (7.00)
    Chiny - Słowenia (10.30)
    Ukraina - Japonia (14.00)
  • czwartek
    Chiny - Ukraina (10.30)
    Polska - Słowenia (14.00)
  • piątek
    Ukraina - Kuba (10.30)
    Polska - Japonia (14.00)
  • sobota
    Chiny - Japonia (10.30)
    Kuba - Słowenia (14.00)
  • niedziela
    Polska - Ukraina (7.00)
    Chiny – Kuba (10.30)
    Słowenia - Japonia (14.00)
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Źródło dziennik.pl
Tematy: siatkówkarelacja na żywosiatkarzepolscy siatkarze
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Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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