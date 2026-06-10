Polscy siatkarze w dobry stylu zainaugurowali Ligę Narodów. Kuba wbita w parkiet

Trzech brązowych medalistów w polskiej kadrze

Reprezentacyjną karierę zakończyli rozgrywający Marcin Janusz i libero Paweł Zatorski, z powodów zdrowotnych nieobecni będą w tym roku środkowi Mateusz Bieniek i Norbert Huber, a atakujący Bartosz Kurek zdecydował, że potrzebuje odpoczynku. Na początku reprezentacyjnego lata więcej wolnego otrzymali m.in. środkowy Jakub Kochanowski czy przyjmujący Wilfredo Leon, Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk.

W zespole na pierwszy tydzień Ligi Narodów znalazło się zatem tylko trzech zawodników z kadry, która na ubiegłorocznych mistrzostwach świata zdobyła brązowy medal - rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Granieczny. Od początku rozgrywek Grbić stawia też na doświadczonego Aleksandra Śliwkę, który po dwóch trudnych sezonach i kontuzjach potrzebuje gry.

Polacy zdominowali Kubańczyków

W pierwszym meczu nasi siatkarze nie zawiedli. Spotkanie miało jednostronny przebieg. Rywale nie radzili sobie z zagrywką biało-czerwonych. Polacy bezlitośnie wykorzystywali kłopoty Kubańczyków w przyjęciu.

Dwa pierwsze sety nie miały większej historii. Podopieczni Grbicia szybko zdobywali przewagę i kontrolując wydarzenia na parkiecie spokojnie kończyli partie z przewagę kilku punktów. Tylko w trzecim secie Kubańczycy mieli kontakt punktowy. W końcówce jednak Polacy znów odskoczyli przeciwnikom i pewnie zamknęli pojedynek w trzech setach.

Słowenia, Japonia i Ukraina kolejnymi rywalami Polaków

W Chinach kolejnymi rywalami polskich siatkarze będą Słowenia, Japonia oraz Ukraina. W tegorocznej Lidze Narodów uczestniczy 18 reprezentacji. Rywalizacja będzie składać się z fazy grupowej i pucharowej. W fazie grupowej odbędzie się dziewięć turniejów, a każdy zespół wystąpi w trzech. Drużyny podzielono na trzy grupy po sześć zespołów. Polacy po turnieju w Linyi zagrają też w Gliwicach (24–28 czerwca) i w Chicago (15–20 lipca).

Po fazie grupowej siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansuje do fazy pucharowej. W turnieju finałowym w Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia) wezmą też udział gospodarze, czyli reprezentacja Chin.

Polscy siatkarze sześć razy byli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Linyi

rozgrywający: Marcel Bakaj, Jan Filej

Marcel Bakaj, Jan Filej atakujący: Bartosz Gomułka, Alaksei Nasevich

Bartosz Gomułka, Alaksei Nasevich środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz

Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz przyjmujący: Bartosz Firszt, Michał Gierżot, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych

Bartosz Firszt, Michał Gierżot, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych libero: Jakub Ciunajtis, Maksymilian Granieczny

Program turnieju Ligi Narodów w Linyi (godz. wg czasu polskiego)

środa

Polska - Kuba (7.00)

Chiny - Słowenia (10.30)

Ukraina - Japonia (14.00)

czwartek

Chiny - Ukraina (10.30)

Polska - Słowenia (14.00)

piątek

Ukraina - Kuba (10.30)

Polska - Japonia (14.00)

sobota

Chiny - Japonia (10.30)

Kuba - Słowenia (14.00)