Nikola Grbić ogłosił kadrę siatkarzy na Ligę Narodów. Selekcjoner powołał siedmiu debiutantów

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 15:29
Nikola Grbić odsłonił karty. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy ogłosił listę powołanych zawodników na rozgrywki Ligi Narodów. Wśród nich znalazło się siedmiu debiutantów.

Grbić powołał 30. siatkarzy. Pierwszy raz w grupie wybrańców selekcjonera znaleźli się Jakuba Przybyłkowicza (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Jakuba Ciunajtisa (AZS Olsztyn), Bartosza Fijałka (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jakuba Kiedosa (Norwid Częstochowa), Adriana Markiewicza (Aluron CMC Warta Zawiercie), Bartosza Firszta (Projekt Warszawa) i Bartłomieja Zycha (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle).

Polacy rywalizację w Lidze Narodów zaczną 10 czerwca

Biało-czerwoni w ramach rozgrywek Ligi Narodów zagrają w trzech turniejach. Pierwszy z nich rozpocznie się 10 czerwca w Chinach. W Azji rywalami naszych siatkarzy będą reprezentacje Kuby, Słowenii, Japonii, i Ukrainy.

Następnie podopieczni Grbicia przeniosą się do Gliwic, gdzie od 24 do 28 czerwca przed polską publicznością zmierzą się z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną. Na koniec nasi siatkarze udadzą się do Stanów Zjednoczonych. Tam w dniach 15-19 lipca rywalizować będą z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA.

  • Kadra Polski na Ligę Narodów 2026
  • Przyjmujący: Bartosz Firszt, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Jakub Kiedos, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych
  • Rozgrywający: Marcel Bakaj, Jan Firlej, Marcin Komenda, Jakub Przybyłkowicz
  • Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Bartosz Gomułka, Aleksiej Nasewicz, Kewin Sasak
  • Środkowi: Mateusz Bieniek, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz, Jakub Nowak, Mateusz Poręba
  • Libero: Jakub Ciunajtis, Bartosz Fijałek, Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak
