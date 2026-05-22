Oficjalnie. Josep Guardiola odchodzi z Manchesteru City

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:21
To koniec pewnej ery. Plotki się potwierdziły. Manchester City oficjalnie ogłosił, że po zakończeniu sezonu z klubu odejdzie Josep Guardiola. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z "The Citizens" dziesięć lat.

Guardiola z Manchesterem City zdobył 20 trofeów

Jak podkreślają światowe media, kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej. Guardiola, były piłkarz i trener Barcelony, zdobył z Manchesterem City od 2016 roku łącznie 20 trofeów. Wśród nich m.in. sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów.

55-letni Katalończyk nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City, gdyż będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador. Jak przypomniał, kiedy przyjechał do Manchesteru, pierwszego wywiadu udzielił wielkiemu fanowi klubu, muzykowi Noelowi Gallagherowi z grupy Oasis. Po wyjście od niego pomyślałem, że skoro on tu jest, to szykuje się naprawdę fajna zabawa - wspomniał.

W opublikowanym przesłaniu Guardiola zaznaczył, żeby nie pytać go o powody odejścia. Nie ma jednego powodu, ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Nic nie trwa wiecznie, bo gdyby trwało, dalej bym tutaj był. Wieczne pozostaną uczucia, ludzie, wspomnienia i miłość, która darzę mój Manchester City - podkreślił.

Guardiola zadebiutował w meczu z Wisłą

Kariera trenerska Guardioli rozpoczęła się 2 września 2007 roku od meczu czwartej ligi hiszpańskiej Barcelony B, którą się opiekował, przeciwko Premii na oczach około 2000 kibiców.

Na dobre w roli szkoleniowca zaistniał prowadząc do licznych sukcesów pierwszą drużynę Barcelony. Oficjalny debiut zaliczył 13 sierpnia 2008 w spotkaniu kwalifikacji Ligi Mistrzów z... Wisłą Kraków (4:0). Później trafił do Bayernu Monachium, gdzie współpracował m.in. z Robertem Lewandowskim, a następnie do Manchesteru City. Jako szkoleniowiec wywalczył łącznie 41 trofeów. Każdy tytuł zdobywa się bardzo trudno, niezależnie od rangi - skomentował Guardiola w listopadzie 2025, przy okazji jubileuszu tysięcznego meczu w karierze w roli trenera.

Za główne źródło sukcesów z angielskim zespołem uznał stabilizację. Bez spokoju w gabinetach nade mną nie byłoby tego wszystkiego - zaznaczył po wywalczeniu przed tygodniem Pucharu Anglii.

Maresca kandydatem na miejsce Guardioli

Głównym kandydatem do zastąpienia Hiszpana w drużynie "Obywateli" jest jego były współpracownik, Enzo Maresca. Włoch niedawno był trenerem Chelsea Londyn.

Mistrzostwo Anglii - pierwsze od 22 lat - zapewnił sobie we wtorek Arsenal Londyn, prowadzony przez innego byłego asystenta Guardioli - Mikela Artetę. Manchester City rozgrywki kończy na drugim miejscu.

Źródło PAP
Cristiano Ronaldo doprowadził Al Nassr do mistrzostwa. Dublet i owacja na stojąco
