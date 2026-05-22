Cristiano Ronaldo doprowadził Al Nassr do mistrzostwa. Dublet i owacja na stojąco

Ronaldo wzruszony opuścił boisko

Al Nassr przystępowało do meczu z Damac z przewagą dwóch punktów nad Al Hilal, z którym w poprzedniej kolejce zremisowało 1:1, co opóźniło świętowanie sukcesu przez drużynę, w której występuje Ronaldo.

Pierwsze bramki dla Al Nassr w starciu z Damac zdobyli Senegalczyk Sadio Mane i Francuz Kingsley Coman. W 58. minucie rzut karny dla gości wykorzystał Gwinejczyk Morlaye Sylla. Później dwa gole, w tym jednego z rzutu wolnego, strzelił Cristiano Ronaldo, który ma już na koncie 973 trafienia w karierze. Portugalczyk w 87. min został zmieniony i wzruszony opuścił boisko.

123 gole Ronaldo w barwach Al Nassr

Ronaldo w tym sezonie z 28 golami był trzecim strzelcem ligi saudyjskiej. Skuteczniejsi byli Meksykanin Julian Quinones z Al Qadsiah (33) i Anglik Ivan Toney z Al-Ahli Dżudda (32).

Ronaldo przeszedł do Al Nassr w styczniu 2023 roku po mistrzostwach świata w Katarze. W 142 meczach dla saudyjskiego klubu zdobył 123 bramki i zaliczył 24 asysty.

Al Nassr zdobyło 86 pkt, o dwa więcej od drugiego Al Hilal. Po raz dziesiąty zostało mistrzem Arabii Saudyjskiej. Na tytuł czekało od 2019 roku.