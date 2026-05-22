Gigantyczne koszty mundialu. Na 13 meczów Kanada wyda ponad miliard dolarów

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:13
Tanio nie będzie. Ponad miliard dolarów kanadyjskich na organizację 13 meczów piłkarskich mistrzostw świata wyda Kanada, która jest jednym z trzech gospodarzy zbliżającego się mundialu. Rząd federalny kraju " Klonowego Liścia" przeznaczy na imprezę 473 miliony dolarów. Łączna kwota 1,066 miliarda dolarów daje średnio 82 miliony dolarów na mecz.

Mecze na stadionach w Toronto i Vancouver

Kanada, która będzie gospodarzem mistrzostw wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, zorganizuje 13 meczów w Toronto i Vancouver. Według Biura Budżetowego koszty są mniej więcej zbliżone do wydatków poprzednich krajów-gospodarzy.

W kwietniu rząd federalny ogłosił, że przeznaczy do 145 milionów dolarów kanadyjskich na środki bezpieczeństwa podczas mistrzostw świata. Turniej rozpocznie się 11 czerwca.

Źródło PAP
