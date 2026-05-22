Gigantyczne koszty mundialu. Na 13 meczów Kanada wyda ponad miliard dolarów

Tanio nie będzie. Ponad miliard dolarów kanadyjskich na organizację 13 meczów piłkarskich mistrzostw świata wyda Kanada, która jest jednym z trzech gospodarzy zbliżającego się mundialu. Rząd federalny kraju " Klonowego Liścia" przeznaczy na imprezę 473 miliony dolarów. Łączna kwota 1,066 miliarda dolarów daje średnio 82 miliony dolarów na mecz.
Mecze na stadionach w Toronto i Vancouver
Kanada, która będzie gospodarzem mistrzostw wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, zorganizuje 13 meczów w Toronto i Vancouver. Według Biura Budżetowego koszty są mniej więcej zbliżone do wydatków poprzednich krajów-gospodarzy.
W kwietniu rząd federalny ogłosił, że przeznaczy do 145 milionów dolarów kanadyjskich na środki bezpieczeństwa podczas mistrzostw świata. Turniej rozpocznie się 11 czerwca.
Źródło PAP
oprac. Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
