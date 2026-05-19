Zlatan Ibrahimovic w czasie mundialu będzie komentatorem stacji FOX

Ibrahimovic nie oszczędził w spocie Norwegii

W spocie Ibrahimovic stoi przed lustrem i mówi do niewidocznego mikrofonu w lewej dłoni kolejne frazy: "Argentyna wygrała mundial", "Francja wygrała mundial", "Brazylia wygrała mundial" i na końcu "Zlatan z republiki Zlatan wygrał mundial".

Szwed nie oszczędził w spocie Norwegii, o której mówi: "Norwegia... powinna się cieszyć, że dostała się na turniej". Obok niego komentatorami stacji podczas MŚ będą inne byłe gwiazdy futbolu: Thierry Henry i Alexi Lalas.

Ibrahimovic e reprezentacji rozegrał 122 mecze

Uważany za najlepszego piłkarza w historii Szwecji Ibrahimovic grał w takich klubach jak Malmoe FF, Ajax, Juventus, Inter Mediolan, AC Milan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United i Los Angeles Galxy.

Karierę zakończył w czerwcu 2023 roku, grając w barwach AC Milan. W reprezentacji Szwecji rozegrał 122 mecze, strzelając 62 bramki.