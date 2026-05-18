Fermin Lopez nie zagra na mundialu. Piłkarz Barcelony nie zdąży wyleczyć urazu

Lopez będzie musiał przejść operację

Lopez doznał urazu podczas niedzielnego spotkania z Betisem Sewilla w przedostatniej kolejce ekstraklasy. W przerwie został zmieniony przez Alejandro Balde. Jak poinformowała w komunikacie Barcelona, Lopez będzie musiał przejść operację. Nie podano jej terminu ani szacowanego okresu pauzy zawodnika. Agencja EFE oceniła, że na zaleczenie tego typu urazów potrzeba minimum dwóch miesięcy.

De la Fuente w przyszłym tygodniu ogłosi powołania

Lopez znalazł się w szerokiej, 55-osobowej kadrze Hiszpanii, wyselekcjonowanej przez trenera Luisa de la Fuente. Ostateczna lista powołanych ma być ogłoszona w przyszłym tygodniu. Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zaplanowano na 11 czerwca - 19 lipca.

Niedzielne spotkanie pewna już tytułu Barcelona wygrała u siebie z Betisem 3:1. Dzień wcześniej Lewandowski ogłosił odejście z klubu po sezonie.