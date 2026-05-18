Dziennik Gazeta Prawana logo

Fermin Lopez nie zagra na mundialu. Piłkarz Barcelony nie zdąży wyleczyć urazu

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 14:57
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Fermin Lopez nie zagra na mundialu. Piłkarz Barcelony nie zdąży wyleczyć urazu
Fermin Lopez nie zagra na mundialu. Piłkarz Barcelony nie zdąży wyleczyć urazu/PAP/EPA
Fermin Lopez, klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, doznał złamania piątej kości śródstopia. Agencja EFE przewiduje, że 23-letni ofensywny pomocnik Barcelony nie zdąży wyleczyć urazu przed mistrzostwami świata.

Lopez będzie musiał przejść operację

Lopez doznał urazu podczas niedzielnego spotkania z Betisem Sewilla w przedostatniej kolejce ekstraklasy. W przerwie został zmieniony przez Alejandro Balde. Jak poinformowała w komunikacie Barcelona, Lopez będzie musiał przejść operację. Nie podano jej terminu ani szacowanego okresu pauzy zawodnika. Agencja EFE oceniła, że na zaleczenie tego typu urazów potrzeba minimum dwóch miesięcy.

De la Fuente w przyszłym tygodniu ogłosi powołania

Lopez znalazł się w szerokiej, 55-osobowej kadrze Hiszpanii, wyselekcjonowanej przez trenera Luisa de la Fuente. Ostateczna lista powołanych ma być ogłoszona w przyszłym tygodniu. Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zaplanowano na 11 czerwca - 19 lipca.

Niedzielne spotkanie pewna już tytułu Barcelona wygrała u siebie z Betisem 3:1. Dzień wcześniej Lewandowski ogłosił odejście z klubu po sezonie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaBarcelonakontuzjamundial
Powiązane
Cristiano Ronaldo kupił prawa do transmisji meczów mundialu. Będzie je można oglądać na YouTube
Cristiano Ronaldo kupił prawa do transmisji meczów mundialu. Będzie je można oglądać na YouTube
"Dai Dai" oficjalną piosenką mundialu. Śpiewa ją Shakira
"Dai Dai" oficjalną piosenką mundialu. Śpiewa ją Shakira
Trzech najlepszych norweskich kucharzy jedzie na mundial. Będą gotować dla piłkarzy
Trzech najlepszych norweskich kucharzy jedzie na mundial. Będą gotować dla piłkarzy
Prezydent FIFA zapewnił, że Iran weźmie udział w mundialu. Rozegra trzy mecze w USA
FIFA odrzuciła wniosek Iranu o zmianę lokalizacji meczów na mundialu
Szef FIFA rozwiał nadzieje Polaków o grze na mundialu. To kończy wszelkie spekulacje
Szef FIFA rozwiał nadzieje Polaków o grze na mundialu. To kończy wszelkie spekulacje
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraFermin Lopez nie zagra na mundialu. Piłkarz Barcelony nie zdąży wyleczyć urazu »
Zobacz
|
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Donald Tusk i Donald Trump w 2017 roku
"Policzek wymierzony Polakom". Świat w szoku po decyzji USA wobec "najbardziej lojalnego sojusznika"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj