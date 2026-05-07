Trzech najlepszych norweskich kucharzy jedzie na mundial. Będą gotować dla piłkarzy

Przyjaciel Haalanda będzie gotował piłkarzom

Jednym z trzech kucharzy, który będzie gotował dla piłkarzy reprezentacji Norwegii jest Aron Espeland, przyjaciel z dzieciństwa napastnika Manchester City Erlinga Haalanda i złoty medalista kucharskiej olimpiady w Stuttgarcie (2020). Specjalizuje się w kuchni francuskiej.

Z Erlingiem znamy się od dziecka, jako mali chłopcy bawiliśmy sie i psociliśmy w naszym rodzinnym Bryne. Teraz ponownie będziemy razem w USA i będę przygotowywać dla niego i jego kolegów z drużyny posiłki, spełniając każde ich życzenie - powiedział Espeland.

Eirik Tufte jest z kolei szefem kuchni w znanej restauracji "Cru" w Oslo, a Christian Karlsson od wielu lat pracuje jako główny kucharz reprezentacji Norwegii.

Norwegia na niczym nie oszczędza

Jak wyjaśniła krajowa federacja piłkarska (NFF), na mundialu potrzebnych będzie trzech kucharzy pracujących w trzech miejscach - w bazie w Greensboro oraz w hotelach w Bostonie i New Jersey, gdzie Norwegia rozegra mecze grupowe. Tak, aby piłkarze zaraz po przylocie na mecze mieli przygotowane posiłki według ich szczegółowych wymagań.

Podczas takiej imprezy jak mistrzostwa świata każdy szczegół jest ważny, więc nic w naszych przygotowaniach nie jest przypadkowe i na niczym nie oszczędzamy - wyjaśnił Truls Daehlie z NFF, koordynator przygotowań do mistrzowskiego turnieju.

Norwegia spotka się w fazie grupowej w Bostonie z Irakiem (17 czerwca), w New Jersey z Senegalem (23 czerwca) i w Bostonie z Francją (26 czerwca).