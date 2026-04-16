Szef FIFA rozwiał nadzieje Polaków o grze na mundialu. To kończy wszelkie spekulacje

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 07:58
Szef FIFA rozwiał nadzieje Polaków o grze na mundialu. To kończy wszelkie spekulacje
Szef FIFA rozwiał nadzieje Polaków o grze na mundialu. To kończy wszelkie spekulacje/East News
Piłkarska reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją baraż o prawo gry na mundialu. Mimo tego pojawił się cień szansy, że biało-czerwoni wezmą udział w mistrzostwach świata. Gianni Infantino jednak te nadzieje rozwiał. Szef FIFA oświadczył, że Iran "z całą pewnością" wystartuje w turnieju, pomimo trwającego konfliktu z USA i Izraelem.

Pojawił się cień szansy, ale tylko przez chwilę

Mundial odbędzie się w dniach od 11 czerwca do 19 lipca w 16 miastach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Iran ma rozegrać dwa mecze fazy grupowej w Inglewood w Kalifornii i jeden w Seattle.

Jednak na kilka dni temu pojawiły się w mediach informacje, że udział Irańczyków nie jest pewny i FIFA rozważa zorganizowanie dodatkowych baraży dla reprezentacji, które mogłyby zająć ich miejsce. Wśród potencjalnych uczestników wymieniono podopiecznych Jana Urbana.

Reprezentacja Iranu chce grać na mundialu

Nadzieje, że Polacy będą mieli jeszcze szanse na zakwalifikowanie się do największej piłkarskiej imprezy na świecie zostały jednak rozwiane przez szefa FIFA. Reprezentacja Iranu na pewno przyjedzie – oświadczył prezydent FIFA podczas forum "Invest in America", organizowanego w Waszyngtonie przez największą na świecie sieć telewizyjnych kanałów informacyjnych wyspecjalizowanych w tematyce ekonomicznej CNBC.

Mamy oczywiście nadzieję, że do tego czasu sytuacja się uspokoi. Jak już wspomniałem, to z pewnością by pomogło. Ale Iran musi przyjechać. Oczywiście reprezentują oni swój naród. Zakwalifikowali się. Piłkarze chcą grać - zapewnił Infantino.

Szef FIFA spotkał się z piłkarzami z Iranu

Dwa tygodnie temu Infantino spotkał się z reprezentacją Iranu w tureckiej Antalyi. Pojechałem ich zobaczyć. To naprawdę całkiem niezła drużyna. I naprawdę chcą grać, i powinni grać. Sport powinien teraz pozostawać poza polityką - dodał sternik FIFA.

Infantino przyznał, że nie zawsze jednak da się osiągnąć rozdział sportu od polityki. OK, nie żyjemy na Księżycu, żyjemy na Ziemi Ale wiecie, jeśli nikt inny nie wierzy w budowanie mostów i utrzymywanie ich, nienaruszonych i spójnych, to my wykonujemy tę pracę - zakończył szef FIFA.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
oprac. Michał Ignasiewicz
