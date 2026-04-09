Marciniak będzie sędziował na mundialu. FIFA nominowała czterech polskich arbitrów

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 17:35
Marciniak będzie sędziował na mundialu. FIFA nominowała czterech polskich arbitrów
Marciniak będzie sędziował na mundialu. FIFA nominowała czterech polskich arbitrów/East News
Szymon Marciniak został nominowany przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA) na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Podczas mundialu pracować będą także sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.

Trzeci mundial Marciniaka

Informację o nominacjach FIFA podała w czwartek. Marciniak znalazł się w gronie 52 głównych arbitrów, którzy będą prowadzić mecze tegorocznych MŚ. Wśród nich są także dwie kobiety - Katia Garcia z Meksyku i Tori Penso z USA.

Będzie to trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 oraz w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Łącznie był rozjemcą w pięciu spotkaniach MŚ. 45-latek z Płocka sędziował także trzy mecze Euro 2016 we Francji i dwa mecze Euro 2024 w Niemczech.

Marciniak wybrany najlepszym sędzią na świecie

Marciniak od 2011 jest sędzią międzynarodowym, a od 2015 sędzią klasy UEFA Elite. Jest najbardziej docenianym polskim arbitrem. Prowadzi mecze ekstraklasy, Pucharu Polski, Ligi Mistrzów, Ligi Europy i mecze międzypaństwowe. W 2022 i 2023 roku został wybrany najlepszym sędzią na świecie według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS).

Kwiatkowski podczas tegorocznego mundialu będzie pracować jako sędzia wideo i poleci na MŚ po raz drugi. W Katarze również obsługiwał VAR i współpracował z Marciniakiem, także w finale. Dla Listkiewicza, podobnie jak dla Marciniaka, będą to trzecie mistrzostwa świata. Drugi sędzia asystent Kupsik będzie debiutantem, choć w 2025 roku pracował z Marciniakiem, Listkiewiczem i Kwiatkowskim podczas klubowych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych.

Nominowano też 88 asystentów i łącznie 30 sędziów VAR ze wszystkich sześciu konfederacji i 50 krajowych federacji. To największy i najbardziej różnorodny skład sędziów w historii MŚ.

Wybrani sędziowie są najlepsi na świecie. Byli częścią szerszej grupy, którą zidentyfikowano i monitorowano przez ostatnie trzy lata. Uczestniczyli w seminariach i sędziowali w turniejach FIFA. Ponadto ich występy były regularnie oceniane. Wybrani otrzymali kompleksowe wsparcie od naszych trenerów fitness i personelu medycznego, w tym fizjoterapeutów i psychologów. Naszym celem jest zapewnienie im optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej po przybyciu do Miami 31 maja - powiedział Pierluigi Collina, przewodniczący Komitetu Sędziowskiego FIFA, cytowany w komunikacie piłkarskiej centrali.

Rekordowa liczba uczestników mundialu

W mundialu wystąpi 48 drużyn, czyli od 16 więcej niż w poprzednich edycjach turnieju tej rangi. Od 11 czerwca do 19 lipca zostaną rozegrane 104 mecze. Tegoroczne mistrzostwa świata będą największe w historii. Zostaną też rozegrane na największym obszarze geograficznym. Dlatego wymagają największego zespołu sędziowskiego w historii. Przybędzie 41 arbitrów w porównaniu do mundialu w Katarze w 2022 roku. Wybór sześciu kobiet kontynuuje trend zapoczątkowany cztery lata temu w Katarze. Dążymy do dalszego rozwoju sędziowania wśród pań - podkreślił Collina.

Technologia wesprze sędziów na mundialu

Podczas mundialu sędziowie będą codziennie trenować i mogą liczyć na kompleksowe wsparcie. Nasi analitycy meczowi dostarczą sędziom wszystkich informacji potrzebnych do odpowiedniego przygotowania się do meczów - poinformował były włoski arbiter.

Jak dodał, ważną rolę wspierającą arbitrów w podejmowaniu decyzji odegra technologia. Wykorzystany zostanie system goal-line, zaawansowana wersja półautomatycznego spalonego oraz technologia piłki połączonej. Po raz pierwszy w historii MŚ kibice będą mogli spojrzeć na sytuację z perspektywy sędziego na boisku - podsumował Collina.

Źródło PAP
