Selekcjoner reprezentacji Szwecji zarobił fortunę na pokonaniu Polski. Tyle dostanie za awans na mundial

oprac. Michał Ignasiewicz
2 kwietnia 2026, 20:55
Selekcjoner reprezentacji Szwecji zarobił fortunę na pokonaniu Polski. Tyle dostanie za awans na mundial/PAP/EPA
Graham Potter ma podwójny powód do radości. Pod jego wodzą piłkarska reprezentacja Szwecji pokonała Polskę i awansowała na mundial. Ten sukces ma swój konkretny wymiar finansowy. W najbliższym czasie z tego tytułu na konto bankowe szkoleniowca wpłynie pokaźna premia.

To był mecz o być albo nie być. Niestety w meczu o wszystko lepsi okazali się Szwedzi. Ekipa "Trzech Koron" pokonała w Sztokholmie biało-czerwonych 3:2. Porażka boli, bo nasi piłkarze byli lepsi, ale do awansu zabrakło im szczęścia oraz cwaniactwa. Nie pomógł im też sędzia ze Słowenii, który w opinii wielu ekspertów swoimi błędnymi decyzjami wypaczył końcowy wynik spotkania.

Prawie 3 mln zł premii za awans na mundial

Za awans na mundial selekcjoner narodowej drużyny Szwecji otrzyma od tamtejszej Federacji Piłkarskiej (SvFF) premię w wysokości 7 mln milionów koron, czyli 2,8 mln złotych. Według informacji dziennika "Aftonbladet" Potter nie zarabia w Szwecji takich pieniędzy, jakie otrzymywał w angielskiej Premier League (był trenerem m.in. w Chelsea i West Ham United), lecz podobne jak poprzedni selekcjonerzy, m.in. Janne Andersson, którego roczna pensja wynosiła ok. 1,5 miliona złotych.

Porażka ze Szwecją będzie drogo kosztować PZPN. Kwota zwala z nóg
Potter został zatrudniony przez SvFF 20 października na okres do zakończenia MŚ, jeżeli Szwecja by się do nich zakwalifikowała. 12 marca przedłużono jego kontrakt do roku 2030.

50 mln zł nie trafi do PZPN

Natomiast brak awansu do mistrzostw świata będzie bardzo kosztowny dla PZPN. Kwota, która mogła zasilić budżet polskiej federacji zwala z nóg.

Według wyliczeń TVP Sport łącznie straty PZPN spowodowane brakiem awansu na mundial wyniosą około 50 mln złotych. Na taką kwotę składa się premia od FIFA za uczestnictwo w mistrzostwach świata, wyceniona na 10,5 mln dolarów (prawie 40 mln złotych). Kolejne 10 mln złotych PZPN otrzymałby od sponsorów.

Powiązane
Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban
Były selekcjoner reprezentacji Polski krytykuje Jana Urbana. "Tak się nie gra meczów o wszystko"
Robert Lewandowski i Jan Urban
Urban nie będzie namawiał Lewandowskiego na dalszą grę w reprezentacji Polski
Robert Lewandowski
Niemcy o Lewandowskim. "To prawdopodobnie koniec jego ery w reprezentacji Polski"
Łzy Włochów, radość Bośniaków. Italia trzeci raz z rzędu nie zagra na mundialu
Łzy Włochów, radość Bośniaków. Italia trzeci raz z rzędu nie zagra na mundialu
Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban
Najlepszy mecz Polaków pod wodzą Urbana. Do awansu na mundial zabrakło szczęścia i cwaniactwa
