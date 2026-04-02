Były selekcjoner reprezentacji Polski krytykuje Jana Urbana. "Tak się nie gra meczów o wszystko"

Michał Ignasiewicz
2 kwietnia 2026, 14:45
Trener reprezentacji Polski Jan Urban podczas barażowego meczu finałowego o awans do piłkarskich mistrzostw świata ze Szwecją/PAP
Biało-czerwoni nie zagrają na mundialu. Polscy piłkarze w finale baraży przegrali ze Szwecją 2:3. Były selekcjoner reprezentacji Polski po tej porażce krytykuje obecnego opiekuna naszych orłów. "Tak się nie gra meczów o wszystko" - mówi Jacek Gmoch.

Gmoch "wrzucił kamyk do ogródka" Urbana

Podopieczni Jana Urbana zdaniem wielu ekspertów byli we wtorkowy wieczór lepszą drużyną od ekipy "Trzech Koron". Jednak dobra gra nie wystarczyła do zwycięstwa i awansu do mistrzostw świata 2026.

Porażka ze Szwecją będzie drogo kosztować PZPN. Kwota zwala z nóg
Porażka ze Szwecją będzie drogo kosztować PZPN. Kwota zwala z nóg

Gmoch uważa, że jedną z przyczyn porażki w Sztokholmie była źle dobrana taktyka. W ten sposób szkoleniowiec, który w latach 1976-78 opiekował się narodową drużyną wrzucił "kamyk do ogródka" obecnego selekcjonera reprezentacji Polski.

Były selekcjoner krytykuje zbyt ofensywne ustawienie

Gmoch twierdzi, że Urban ustawił zespół zbyt ofensywnie. W moim pojęciu drużyna była ustawiona za bardzo ofensywnie. W pełni ofensywny sposób ustawienia drużyny mógł nam przeszkodzić w osiągnięciu celu. Wydaje mi się, że prawie na pewno - stwierdził 87-letni szkoleniowiec w programie "Prawda Futbolu".

Tak się nie gra meczów o wszystko! One muszą być bardziej oparte o świetnie zorganizowaną, twardą defensywę. Przychodzą emocje, czasem trzeba zmienić ustawienie, grać na dogrywkę, różne rzeczy się dzieją. A do tego graliśmy na obcym stadionie, gdzie kibice grają swoją ogromną rolę. Te dwa elementy nie były uwzględnione w strategii - podkreślił Gmoch.

Robert Lewandowski i Jan Urban
Urban nie będzie namawiał Lewandowskiego na dalszą grę w reprezentacji Polski
Robert Lewandowski
Niemcy o Lewandowskim. "To prawdopodobnie koniec jego ery w reprezentacji Polski"
Łzy Włochów, radość Bośniaków. Italia trzeci raz z rzędu nie zagra na mundialu
Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban
Najlepszy mecz Polaków pod wodzą Urbana. Do awansu na mundial zabrakło szczęścia i cwaniactwa
Robert Lewandowski
Wymowny wpis Roberta Lewandowskiego. "Time to say goodbye"
Prezes PZPN Cezary Kulesza
Cezary Kulesza podjął decyzję w sprawie przyszłości Jana Urbana. Ogłosił tuż po meczu ze Szwecją
Policja kontroluje kierowcę
Od 4 kwietnia zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
