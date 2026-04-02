Porażka ze Szwecją będzie drogo kosztować PZPN. Kwota zwala z nóg

Porażka reprezentacji Polski ze Szwecją ma konkretny wymiar finansowy. Brak awansu na mundial będzie drogo kosztował PZPN. Na konto futbolowej centrali nie wpłynie wielki strumień pieniędzy. Kwota, która mogła zasilić budżet Związku zwala z nóg.
Dziura w budżecie PZPN
Polscy piłkarze w finale baraży o prawo gry na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 2:3. Porażka naszych orłów z ekipą "Trzech Koron" oznacza poważne straty finansowe dla PZPN.
Awans do mistrzostw świata 2026 wiązał się wielkim zastrzykiem gotówki. Strumień pieniędzy jednak nie popłynie na konto Związku kierowanego przez Cezarego Kuleszę. W efekcie w budżecie polskiej federacji będzie spora dziura do załatania.
PZPN stracił 50 mln zł
Według wyliczeń TVP Sport łącznie straty PZPN spowodowane brakiem awansu na mundial wyniosą około 50 mln złotych. Na taką kwotę składa się premia od FIFA za uczestnictwo w mistrzostwach świata, wyceniona na 10,5 mln dolarów (prawie 40 mln złotych). Kolejne 10 mln złotych PZPN otrzymałby od sponsorów.
Źródło dziennik.pl
