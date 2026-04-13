Reprezentacja Polski zagra na mundialu? Media kreślą sensacyjny scenariusz

Szwecja zamknęła przed Polską drogę na mundial

Polacy w Sztokholmie zagrali najlepszy mecz za kadencji Jana Urbana na stanowisku selekcjonera naszej kadry. Biało-czerwoni byli lepsi od ekipy "Trzech Koron", ale to gospodarze po ostatnim gwizdku sędziego cieszyli się z awansu na mundial. Zdecydował gol w końcówce meczu.

Jak się jednak okazuje istnieje cień szansy, że polscy piłkarze zagrają na turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Przynajmniej tak twierdzi "The Athletic", który kreśli sensacyjny scenariusz.

Iran jako jeden z pierwszych zapewnił sobie awans

Wszystko związane jest z napiętą sytuacją na linii USA - Iran. Persowi jako jedni z pierwszych wywalczyli kwalifikację do mistrzostw świata. Jednak trwający konflikt na Bliskim Wschodzie może ich wykluczyć z gry na mundialu.

Oficjalnie FIFA i Stany Zjednoczone, które są jednym z gospodarzy nie mają nic przeciwko udziałowi Iranu w mistrzostwach świata, ale cały czas istnieje możliwość, że to Irańczycy zbojkotują turniej.

Polska zastąpi Iran?

"The Athletic" przedstawiło scenariusz na wypadek takiej sytuacji. Według tego źródła wtedy FIFA zorganizuje baraże międzykontynentalne. Miałyby wziąć w nich udział dwie drużyny z Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej oraz dwie drużyny z Europy, które odpadły w niedawnych barażach.

Do tego oczywiście jeszcze daleka droga, ale "The Athletic" twierdzi, że taki scenariusz trzeba brać pod uwagę. Gdyby do niego doszło, to w grze o mundial znów liczyłby się Włochy, Polska, Dania i Kosowo. Wszystkie cztery wymienione reprezentacje odpadły w marcowych barażach.