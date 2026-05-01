FIFA odrzuciła wniosek Iranu o zmianę lokalizacji meczów na mundialu

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 12:54
Prezydent FIFA zapewnił, że Iran weźmie udział w mundialu. Rozegra trzy mecze w USA
Gianni Infantino potwierdził udział reprezentacji Iranu w tegorocznych mistrzostwach świata w piłce nożnej. Prezydent światowej federacji zapewnił, że zgodnie z planem Irańczycy rozegrają trzy mecze grupowe w Stanach Zjednoczonych. FIFA odrzuciła wniosek o zmianę lokalizacji spotkań.

Iran nie bierze udziału w kongresie FIFA

Mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn, odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku. Na początek chcę jednoznacznie potwierdzić, że Iran oczywiście weźmie udział w mistrzostwach Świata FIFA 2026. I oczywiście zagra w Stanach Zjednoczonych - oświadczył Infantino, otwierając Kongres FIFA w Vancouver.

Erling Haaland wystąpił w reklamie piwa. W Norwegii wylała się na niego fala krytyki
Erling Haaland wystąpił w reklamie piwa. W Norwegii wylała się na niego fala krytyki

W Kongresie FIFA biorą udział przedstawiciele 210 z 211 państw członkowskich. Jako jedyna nie uczestniczy w obradach delegacja Iranu. Powodem, jak twierdzą irańskie media, było obraźliwe zachowanie urzędników imigracyjnych po przybyciu delegacji na lotnisko w Toronto.

FIFA odrzuciła wniosek Iranu o zmianę lokalizacji meczów

Według agencji Reuters, dwóch członków delegacji irańskiej otrzymało pozwolenie na udział w kongresie FIFA, ale postanowiło zrezygnować, ponieważ trzeciemu z przedstawicieli tego kraju odmówiono wjazdu do Kanady.

Udział Iranu w mundialu stał się problematyczny, od kiedy w lutym wojnę z tym krajem rozpoczęły Stany Zjednoczone i Izrael. Iran ma rozegrać dwa mecze fazy grupowej w Inglewood w Kalifornii i jeden w Seattle, a FIFA odrzuciła wniosek o zmianę ich lokalizacji.

Źródło PAP
Tematy: IranFIFAGianni Infantinomundial
Szef FIFA rozwiał nadzieje Polaków o grze na mundialu. To kończy wszelkie spekulacje
Szef FIFA rozwiał nadzieje Polaków o grze na mundialu. To kończy wszelkie spekulacje
Reprezentacja Polski zagra na mundialu? Media kreślą sensacyjny scenariusz
Reprezentacja Polski zagra na mundialu? Media kreślą sensacyjny scenariusz
Marciniak będzie sędziował na mundialu. FIFA nominowała czterech polskich arbitrów
Marciniak będzie sędziował na mundialu. FIFA nominowała czterech polskich arbitrów
Selekcjoner reprezentacji Szwecji zarobił fortunę na pokonaniu Polski. Tyle dostanie za awans na mundial
Selekcjoner reprezentacji Szwecji zarobił fortunę na pokonaniu Polski. Tyle dostanie za awans na mundial
Łzy Włochów, radość Bośniaków. Italia trzeci raz z rzędu nie zagra na mundialu
Łzy Włochów, radość Bośniaków. Italia trzeci raz z rzędu nie zagra na mundialu
QUIZ. Wszyscy polegli na 5. pytaniu. Sprawdź, czy Ty znasz poprawną odpowiedź
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Finał mocnego serialu
"For All Mankind"
"Najlepszy serial SF w historii". Światowy hit nie przestaje zachwycać
"Outlander"
Tego jeszcze nie grali. Kultowy serial w wersji koncertowej zadebiutuje w Polsce
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty traci ważność. Rząd podał nowe ceny
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Od 30 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
