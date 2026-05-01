FIFA odrzuciła wniosek Iranu o zmianę lokalizacji meczów na mundialu

Iran nie bierze udziału w kongresie FIFA

Mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn, odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku. Na początek chcę jednoznacznie potwierdzić, że Iran oczywiście weźmie udział w mistrzostwach Świata FIFA 2026. I oczywiście zagra w Stanach Zjednoczonych - oświadczył Infantino, otwierając Kongres FIFA w Vancouver.

W Kongresie FIFA biorą udział przedstawiciele 210 z 211 państw członkowskich. Jako jedyna nie uczestniczy w obradach delegacja Iranu. Powodem, jak twierdzą irańskie media, było obraźliwe zachowanie urzędników imigracyjnych po przybyciu delegacji na lotnisko w Toronto.

FIFA odrzuciła wniosek Iranu o zmianę lokalizacji meczów

Według agencji Reuters, dwóch członków delegacji irańskiej otrzymało pozwolenie na udział w kongresie FIFA, ale postanowiło zrezygnować, ponieważ trzeciemu z przedstawicieli tego kraju odmówiono wjazdu do Kanady.

Udział Iranu w mundialu stał się problematyczny, od kiedy w lutym wojnę z tym krajem rozpoczęły Stany Zjednoczone i Izrael. Iran ma rozegrać dwa mecze fazy grupowej w Inglewood w Kalifornii i jeden w Seattle, a FIFA odrzuciła wniosek o zmianę ich lokalizacji.