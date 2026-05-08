"Dai Dai" oficjalną piosenką mundialu. Śpiewa ją Shakira

Shakira nakręciła wideo na Maracanie

W filmie, nakręconym na stadionie Maracana w Rio de Janeiro, Shakira występuje z grupą tancerzy, śpiewając fragmenty "Dai Dai". Cała piosenka ma być zaprezentowana 14 maja.

Shakira w 2010 roku śpiewała "Waka Waka"

Shakira nie pierwszy raz zaśpiewa oficjalną piosenkę mundialu. Utwór 49-letniej Kolumbijki "Waka Waka" był przebojem mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku, a cztery lata później powtórzyła ten wyczyn, wykonując "La La La" na mundialu w Brazylii.