"Dai Dai" oficjalną piosenką mundialu. Śpiewa ją Shakira

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:49
Utwór "Dai Dai" został oficjalną piosenką mundialu, który w czerwcu i w lipcu odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku. Wykonywać ją będzie Shakira.

Shakira nakręciła wideo na Maracanie

W filmie, nakręconym na stadionie Maracana w Rio de Janeiro, Shakira występuje z grupą tancerzy, śpiewając fragmenty "Dai Dai". Cała piosenka ma być zaprezentowana 14 maja.

Shakira w 2010 roku śpiewała "Waka Waka"

Shakira nie pierwszy raz zaśpiewa oficjalną piosenkę mundialu. Utwór 49-letniej Kolumbijki "Waka Waka" był przebojem mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku, a cztery lata później powtórzyła ten wyczyn, wykonując "La La La" na mundialu w Brazylii.

