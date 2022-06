Z przykrością potwierdzamy, że się rozstajemy. W trosce o dobro naszych dzieci, które są naszym najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie ich prywatności – głosi oświadczenie.

45-letnia Shakira i 10 lat młodszy Pique byli razem od 2011 roku i mają dwoje dzieci - 9-letniego Milana i 7-letniego Shashę. Para poznała się na krótko przed mundialem 2010 w RPA, kiedy to Pique wystąpił w teledysku do „Waka Waka (To jest czas dla Afryki)” Shakiry, oficjalnej piosenki turnieju.

Wykonawczyni przeboju „Hips Don't Lie”, która na koncie ma ponad 60 milionów sprzedanych płyt, wkrótce stanie przed sądem w sprawie zarzutów o rzekome oszustwa podatkowe w Hiszpanii. Niedawno przegrała apelację. Prokuratorzy twierdzą, że nie zapłaciła ok. 14,5 miliona euro podatku od dochodów uzyskanych w latach 2012 i 2014.

Jej zespół prawników zapowiedział w oświadczeniu, że będzie bronić jej sprawy solidnymi argumentami. Postępowanie Shakiry w sprawach podatkowych zawsze było nienaganne we wszystkich krajach, w których musiała płacić podatki. Nasza klientka ufała i wiernie przestrzegała zaleceń najlepszych specjalistów i doradców finansowych – głosi oświadczenie.