38-latek swoją decyzję ogłosił w ogólnokrajowym programie telewizyjnym w Argentynie. Były 76-krotny reprezentant kraju wyjaśnił, że odkłada piłkarskie buty z powodu śmierci swojego przybranego ojca. Segundo Raimundo zmarł w lutym 2021 roku po komplikacjach związanych z COVID-19.

Tevez potwierdził, że mógł przedłużyć karierę w Stanach Zjednoczonych w lidze MLS, ale zdecydował się zakończyć 20-letnią karierę. Granie w zeszłym roku było bardzo trudne, ale udało mi się zobaczyć jeszcze mojego staruszka. Przestałem grać, ponieważ straciłem fana numer jeden - wyjaśnił.

Argentyńczyk rozpoczął i zakończył karierę zawodową w Boca Juniors Buenos Aires. W 2005 roku przeniósł się do brazylijskiego zespołu Corinthians, po czym spędził siedem lat w Anglii z West Ham, Manchesterem United i Manchesterem City. Następnie Argentyńczyk grał w Juventusie Turyn, ponownie w Boca Juniors, w chińskim Shanghai Shenhua, by na zakończenie powrócić w miejsce, w którym rozpoczynał zawodową karierę, czyli do Boca Juniors.

Podczas swojego pobytu w Europie „El Apache” zdobył trzy tytuły mistrza Anglii, dwa mistrza Włoch i raz triumfował w Lidze Mistrzów.

W igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku zdobył złoty medal, będąc jednocześnie najlepszym strzelcem turnieju (8 goli w 6 meczach).