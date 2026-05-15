Cristiano Ronaldo kupił prawa do transmisji meczów mundialu. Będzie je można oglądać na YouTube

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:19
Cristiano Ronaldo wzbogaca się nie tylko na grze w piłkę nożną. Napastnik saudyjskiego Al-Nassr pieniądze zarobione na boisku pomnaża inwestując. 41-latek nabył prawa do transmisji meczów mistrzostw świata w swojej ojczyźnie. Wśród spotkań transmitowanych w ramach nowego projektu będą m.in. występy reprezentacji Portugalii.

Ronaldo wspólnikiem Live Mode TV

Jak potwierdził Ronaldo w krótkim komunikacie, nabył on udziały w telewizji internetowej Live Mode TV, która za pośrednictwem platformy YouTube będzie transmitować w Portugalii 34 ze 104 spotkań turnieju. Stałem się nowym wspólnikiem Live Mode TV - przekazał we wspólnym oświadczeniu ze stacją internetową 41-letni Portugalczyk.

Żadna ze stron dotychczas nie ujawniła, ile udziałów w nowej telewizji na portugalskim rynku nabył Ronaldo ani wartości przedsięwzięcia. Live Mode przekazała jedynie, że piłkarz "stał się jej partnerem strategicznym". Utworzona w 2017 r. w Brazylii telewizja transmituje regularnie rozgrywki piłkarskie w tym kraju, a także duże turnieje międzynarodowe w piłce nożnej, futsalu oraz piłce plażowej.

CR7 działa w różnych sektorach gospodarki

Według informacji portugalskich mediów szacowany na ponad 1,2 mld euro majątek Cristiano Ronaldo to w dużej mierze efekt umów reklamowych piłkarza oraz jego inwestycji w ponad 20 rozmaitych spółek. Udziały te Portugalczyk nabył za pośrednictwem swojej firmy CR7, działającej w różnych sektorach gospodarki: od marketingu i mediów, przez m.in. turystykę, po gastronomię.

Źródło PAP
