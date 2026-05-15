Lewandowski w FC Porto? Prezes portugalskiego klubu stawia sprawę jasno

FC Porto nie planuje transferu Lewandowskiego

Adre Villas-Boas oznajmił, że FC Porto nie planuje sprowadzenia na Estadio do Dragao w nowym sezonie Lewandowskiego. Według telewizji SIC deklaracją o braku zainteresowania mistrzów Portugalii polskim napastnikiem prezes klubu podzielił się podczas zorganizowanej w Lizbonie kolacji z posłami portugalskiego parlamentu kibicującymi "Smokom".

Lizbońska stacja przekazała, że Villas-Boas poprzez powrót do dawnej tradycji spotykania się z parlamentarzystami, skorzystał z okazji, aby zdradzić im kilka planów klubu na najbliższy sezon. W trakcie kolacji zorganizowanej w parlamentarnej restauracji prezes FC Porto potwierdził, że kilku graczy, którzy nie stanowią trzonu obecnej ekipy "Smoków" będzie musiało rozstać się z klubem. 2 maja zdobył on mistrzostwo Portugalii. Villas-Boas zapewnił, że w nowym sezonie pozostanie w FC Porto trener Francesco Farioli, a także kapitan zespołu bramkarz Diogo Costa.

Lewandowski byłby czwartym Polakiem w FC Porto

Krążąca w portugalskich mediach w ostatnich dniach wiadomość o możliwości transferu Lewandowskiego do drużyny z północy Portugalii wywołała duże poruszenie wśród sympatyków futbolu, nie tylko kibiców "Smoków"

Latem 2025 FC Porto sprowadziło z ligi angielskiej dwóch polskich obrońców: Jana Bednarka z Southampton oraz Jakuba Kiwiora, na zasadzie wypożyczenia, z londyńskiego Arsenalu. W styczniu do polskich defensorów dołączył sprowadzony z Jagiellonii Białystok pomocnik Oskar Pietuszewski. 17-letni skrzydłowy pomimo młodego wieku szybko przebił się do podstawowej jedenastki zespołu.