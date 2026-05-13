Lewandowski i Szczęsny w pierwszym składzie. Barcelona w trybie wakacyjnym przegrała z Alaves

Drużyna broniąca się przed spadkiem ograła Barcelonę

Barcelona mistrzostwo Hiszpanii przypieczętowała w niedzielę wygrywając El Clasico. Drużyna Lewandowskiego i Szczęsnego pokonała na Camp Nou Real Madryt 2:0 i na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Polacy wraz z kolegami świętowali zdobycie tytułu.

Mistrzowska feta jednak nie najlepiej wpłynęła na dyspozycję podopiecznych Hansiego Flicka. Barcelona w pojedynku z drużyną broniącą się przed spadkiem zaprezentowała się bardzo słabo i gdyby nie Szczęsny, to rozmiary porażki mogłyby być wyższe.

Lewandowski i Szczęsny wyprowadzili kolegów na murawę

Były bramkarz reprezentacji Polski dostał szansę od niemieckiego szkoleniowca Katalończyków i zastąpił w podstawowym składzie Joana Garcię. Od pierwszej minuty w składzie mistrzów Hiszpanii pojawił się też Lewandowski.

Polacy wyprowadzili swoich kolegów na murawę, a piłkarze Alaves utworzyli dla nich mistrzowski szpaler. Na tym jednak kurtuazja gospodarzy się skończyła.

Szczęsny nie zawinił przy straconej bramce

Lewandowski miał trudne życie z obrońcami rywali, którzy mocno uprzykrzali kapitanowi naszej kadry czas na boisku. W 24. minucie po jednym ze starć 37-letni napastnik upadł w polu karnym, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia.

Decydująca akcja dla losów meczu miała miejsce w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Po rzucie rożnym obrońcy Barcelony nie zdołali oddalić niebezpieczeństwa od własnej bramki i brahim Diabate z bliska umieścił piłkę w siatce. Szczęsny w tej sytuacji nie miał nic do powiedzenia.