Kolejka chętnych rośnie. Lewandowski byłby czwartym Polakiem w tym klubie

FC Porto opcją dla Lewandowskiego

Lizbońskie telewizje Sport TV i CMTV odnotowują, że dobiegający końca w czerwcu kontrakt Lewandowskiego z FC Barcelona oznacza, że wzrosło zainteresowanie 37-letnim polskim snajperem. Twierdzą, że wśród zainteresowanych sprowadzeniem doświadczonego napastnika jest m.in. FC Porto.

Z kolei portugalski portal Sapo zaznacza, że choć Lewandowski pojawił się jako opcja dla FC Porto, to jednak "nadal nie ma w tej sprawie żadnych konkretów". Odnotowuje, że ewentualny scenariusz przejścia do ligi portugalskiej pojawił się w sformułowaniu o możliwości "wyboru niższej ligi piłkarskiej" przez Lewandowskiego w ostatnich deklaracjach dla stacji telewizyjnej Eleven Sports. Sapo spekuluje, że takimi rozgrywkami dla Lewandowskiego mogłaby być właśnie liga portugalska.

Entuzjazm wśród kibiców FC Porto

Wiadomość o możliwym pozyskaniu Lewandowskiego przez FC Porto wywołała spory entuzjazm na forach kibiców tego klubu. Przypominają oni, że kierownictwo "Smoków" nie waha się przed kupowaniem zawodników starszych. Odnotowują, że latem do Porto sprowadzony został 35-letni holenderski napastnik Luuk de Jong.

Portugalscy komentatorzy wskazują tymczasem, że końcówka sezonu przebiega dla FC Porto pod znakiem niskiej skuteczności napastników. Twierdzą, że dyrekcja klubu szuka na rynku wzmocnień, szczególnie w linii ataku.

Od kilku tygodni portugalskie media, m.in. telewizje Sport TV i CMTV, spekulowały nad kolejnym kierunkiem Roberta Lewandowskiego po jego spodziewanym odejściu z FC Barcelona. Wskazywano zarówno możliwość zasilenia jednego z klubów we Włoszech, jak też przejścia Polaka do ligi saudyjskiej lub amerykańskiej.

Lewandowski byłby czwartym Polakiem w FC Porto

FC Porto sprowadziło latem ub.r. z ligi angielskiej dwóch polskich obrońców: Jana Bednarka z Southampton oraz Jakuba Kiwiora, na zasadzie wypożyczenia, z londyńskiego Arsenalu. W styczniu do polskich defensorów dołączył sprowadzony z Jagiellonii Białystok 17-letni pomocnik Oskar Pietuszewski. Skrzydłowy z Podlasia pomimo młodego wieku szybko przebił się do podstawowej jedenastki "Smoków".

Portugalscy komentatorzy zgodnie przyznają, że właśnie sprowadzenie do Porto polskich graczy oraz ich wysoka forma w rozgrywkach ligowych walnie przyczyniły się do zdobycia w tym roku tytułu mistrza kraju. Trofeum drużyna zapewniła sobie na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu.