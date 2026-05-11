Robert Lewandowski zdecydował w sprawie reprezentacji Polski. To już postanowione

33. trofeum Lewandowskiego

Barcelona pokonała odwiecznego rywala 2:0 i na trzy kolejki przed końcem rozgrywek zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, 29 w historii. Lewandowski niedzielne El Clasico rozpoczął na ławce rezerwowych. Na boisku pojawił się kwadrans przed ostatnim gwizdkiem sędziego. W tym czasie miał jedną okazję do strzelenia gola, ale po jego mocnym uderzeniu z lewej nogi bramkarz Realu zdołał odbić piłkę.

Po meczu Lewandowski świętował wraz z kolegami z drużyny 33. trofeum w swojej karierze. Udzielił też wywiadów stacjom Canal + Sport i Eleven Sports. W jednym z nich zdradził, że nie zamierza jeszcze kończyć reprezentacyjnej kariery i przegrany mecz ze Szwecją w barażach nie był jego ostatnim występem w biało-czerwonych barwach.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐎𝐁𝐑𝐀𝐙𝐊𝐈 𝐙 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐘! 😍



Robert Lewandowski wspólnie z najbliższymi świętuje 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙𝐎𝐒𝐓𝐖𝐎 𝐇𝐈𝐒𝐙𝐏𝐀𝐍𝐈𝐈! 🏆🍾 Czy to jego ostatni puchar zdobyty z Barceloną? 🤔 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/YKzhY39kZs — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 10, 2026

Lewandowski zagra przeciwko Ukrainie i Nigerii

Lewandowski w rozmowie z Eleven Sports zadeklarował, że przyjedzie na najbliższe zgrupowanie kadry kierowanej przez Jana Urbana. Kapitan reprezentacji Polski zagra w meczach z Ukrainą (31 maja) i Nigerią (3 czerwca).

Jeśli chodzi o to czerwcowe zgrupowanie to na pewno będę. W związku z sytuacją z Jackiem Magierą to zgrupowanie może być trochę inne, oddające hołd trenerowi. Z mojej strony było ważne, że będę chciał się na nim pojawić, brać udział w tych meczach i go pożegnać. Co dalej, to zobaczymy - podkreślił Lewandowski.