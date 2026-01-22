Boniek nie postawi na obecne gwiazdy futbolu

Boniek znany jest z tego, że często posługuje się mediami społecznościowymi. Tym razem na platformie "X" były gracz Widzewa Łódź, Juventusu Turyn i AS Roma za pomocą tego narzędzia internetowego wskazać, kto według niego jest najlepszym piłkarzem w historii futbolu.

Reklama

Boniek nie wymienił żadnej z obecnych gwiazd najpopularniejszej dyscypliny sportu. Zdaniem byłego szefa polskiej piłki na miano najlepszego nie zasłużyli Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski.

Boniek wskazał na Argentyńczyka

Według niego najlepszym piłkarzem w historii jest Diego Maradona. Nr 1… Ever - napisał Boniek na "X" i do wpisu dołączył filmik z efektownymi akcjami i golami nieżyjącego już Argentyńczyka.

Maradona był dużo lepszym piłkarzem niż trenerem

Maradona urodził się 30 października 1960 roku w Lanus. Swoją piłkarską karierę zaczął w Argentinos Juniors. Potem reprezentował barwy takich zespołów jak: Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla i Newell’s Old Boys.

W reprezentacji Argentyny zadebiutował 27 lutego 1977 roku. W 1986 roku na mundialu w Meksyku zdobył z nią mistrzostwo świata. W marcu 1991 podczas testu antydopingowego wykryto w organizmie zawodnika niedozwolone środki. Został zdyskwalifikowany przez FIFA na 15 miesięcy.

Maradona po zakończeniu piłkarskiej kariery został trenerem. Jego największym osiągnięciem w roli szkoleniowca było dotarcie z reprezentacją narodową swojego kraju do ćwierćfinału mistrzostw świata w 2010 roku. Argentyńczyk zmarł 25 listopada 2020 roku w godzinach porannych. Przyczyną śmierci był atak serca.