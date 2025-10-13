Kulesza cieszy się z czwartego zwycięstwa

W pierwszej połowie bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik po jego dośrodkowaniu ustalił głową Robert Lewandowski.

Reklama

Brawo! Cieszy czwarta wygrana w eliminacjach mistrzostw świata. Cel jest jasny. Zrobiliśmy krok w stronę turnieju - skomentował Kulesza.

Boniek jest pewny, że Polacy zagrają w barażach

Brawo Trener i Drużyna - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Boniek podkreślił, że „punkty zdobyte, a baraż już pewny". Dodał, że w niedzielę w Kownie było „spokojnie”. W dopisku podkreślił, że „nareszcie było trochę Szymańskiego". Wpis zakończył trzema emotkami symbolizującymi brawa.

Polacy wiceliderem grupy G

Reprezentacja Polski, niepokonana pod wodzą selekcjonera Jana Urbana, w grupie G eliminacji MŚ zajmuje drugie miejsce z 13 pkt. Traci trzy do prowadzącej Holandii, z którą zmierzy się 14 listopada w Warszawie, i ma trzy więcej od mającego rozegrane jedno spotkanie Finlandii. Biało-czerwoni są bardzo blisko gry w barażach o awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.