Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Schodził z boiska ze łzami w oczach

Raphinha przyćmił Lewandowskiego

Piłkarze Barcelony i Betisu nie forsowali specjalnie tempa. Ekipa z Katalonii już wcześniej zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, a zespół z Sewilli jest pewny gry w Lidze Mistrzów.

Bohaterem meczu okazał się Raphinha, który przyćmił ostatni występ Lewandowskiego na Camp Nou. Brazylijczyk był autorem dwóch goli dla Barcelony. Trzeba jednak przyznać, że w obu przypadkach pomogli mu piłkarze Betisu. Najpierw w 29. minucie gwiazdor Katalończyków trafił do siatki uderzeniem z rzutu wolnego. W tej sytuacji nie popisał się bramkarz gości, który przeliczył się ze swoją interwencją.

𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐀 𝐙 𝐖𝐎𝐋𝐍𝐄𝐆𝐎! 🎯



Brazylijczyk rozpoczyna strzelanie na Camp Nou! 🔥 Gdzie lecisz? 🤔 Tak można byłoby zapytać bramkarza Betisu 👀 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/Yg9Ga2JdFO — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 17, 2026

Drugi raz do siatki rywali Raphinha trafił po przerwie. Tym razem zadanie ułatwił mu Hector Bellerin. Obrońca Betisu popełnił błąd i tuż przed własnym polem karnym podał piłkę pod nogi reprezentanta Canarinhos. Brazylijczyk skorzystał z prezentu i podwyższył na 2:0.

𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐀 𝐙 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓𝐄𝐌! 🔥



Hector Bellerin zapomniał, że już nie gra w Barcelonie 😬 Co za błąd! 😱 Brazylijczyk musiał z tego skorzystać ⚽ #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/IV7vQd4cw9 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 17, 2026

Kontrowersyjny karny dla Betisu

W 69. minucie doszło do sporej kontrowersji. W polu karnym gospodarzy upad Isco. Po analizie VAR sędzia dopatrzył się przewinienia Gaviego, jednak faul pomocnika Barcelony wydaje się mocno dyskusyjny. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł sam poszkodowany i strzelił kontaktowego gola.

Barcelona szybko odzyskała dwubramkowe prowadzenie. W 74. minucie na listę strzelców wpisał się Joao Cancelo. Portugalczyk przymierzył z dystansu i zaskoczył bramkarza Betisu.

𝐂𝐀𝐍𝐂𝐄𝐋⚽⚽⚽⚽



Portugalczyk wykonał wyrok! 🔥 Idealne wykończenie 🎯 Mecz trwa w Eleven Sports 1 📺 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/akLYs6sAeM — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 17, 2026

Lewandowski wzruszył się schodząc z boiska

Wynik meczu już się nie zmienił. Jedyną sytuacją godną odnotowania było zejście z boiska Lewandowskiego. 37-letni napastnik opuścił plac gry w 83. minucie. Schodzącego z boiska Polaka na stojąco żegnali kibice Barcelony, a w oczach kapitana naszej kadry pojawiły się łzy wzruszenia.

🗣️ 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈... 😭



Łzy same napływają do oczu! 💧 Piękne obrazki w Barcelonie. 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐀! 🫡 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/gKiEZ4MEHl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 17, 2026

Sam mecz nie był udany dla Lewandowskiego. Najlepszy polski piłkarz nie miał zbyt wielu kontaktów z piłką. W sumie tylko raz znalazł się w dogodnej sytuacji do zagrożenia bramce Betisu. W swojej ostatniej akcji na Camp Nou uderzył piłkę nad poprzeczką.

Barcelona na zawsze w sercu Lewandowskiego

Po ostatnim gwizdku sędziego Lewandowski pojawił się na środku boiska. Towarzyszyły mu córki i żona Anna. Polak został pożegnany przez kibiców i kolegów z drużyny.

Polak przemówił do fanów Barcelony w języku hiszpańskim. To był zaszczyt grać dla takiego klubu. Przeżyłem tu wspaniałe cztery lata. Jestem dumny z tego co osiągnąłem z Barceloną. Zawsze będę miał ją w sercu. Dziękuje wam bardzo. Niech żyje Barcelona. Niech żyje Katalonia - powiedział Lewandowski.