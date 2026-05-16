Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie dalszej gry w Barcelonie. "Dziękuję prezesowi Laporcie"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 15:11
Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie dalszej gry w Barcelonie/PAP/EPA
Koniec spekulacji. Robert Lewandowski uciął wszelkie dywagacje na temat jego dalszej przyszłości w Barcelonie. Kapitan reprezentacji Polski po zakończeniu sezonu rozstaje się z mistrzem Hiszpanii. 37-letni napastnik poinformował o tym w mediach społecznościowych.

Lewandowski żegna się z Barceloną na Instagramie

W dobiegającym końca sezonie zmianie uległa rola Lewandowskiego w składzie Barcelony. Polak często zaczynał mecze na ławce rezerwowych, a czasem spędzał na niej całe spotkania. W kolejnych rozgrywkach pozycja 37-latka w drużynie jeszcze bardziej straciłaby na znaczeniu.

Dodatkowo ewentualne przedłużenie umowy wiązałoby się ze znaczną obniżką zarobków. Lewandowski ma obecnie jeden z najwyższych kontraktów w Barcelonie. Obie strony prowadziły negocjacje, ale ostatecznie dalszej współpracy nie będzie.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi napisał. Dziękuję wszystkim, których poznałem w ciągu tych czterech pięknych lat. Szczególne podziękowania dla prezesa Laporty, który dał mi szansę przeżycia tego niewiarygodnego etapu mojej kariery. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya - zakończył wpis Lewandowski.

Lewandowski z Barceloną zdobył siedem trofeów

Do Barcelony Lewandowski przeniósł się przed rozpoczęciem sezonu 2022/23 z Bayernu Monachium za 45 milionów euro (plus pięć milionów w możliwych bonusach). Było to niedługo po tym, jak po raz ósmy został mistrzem Niemiec, a po raz siódmy królem strzelców Bundesligi.

Już w pierwszym sezonie Lewandowski był najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy z 23 golami. Z czasem jego forma spadała, ale i tak przyczynił się do zdobycia przez klubu łącznie siedmiu trofeów: trzech tytułów mistrza kraju, Pucharu oraz trzech Superpucharów Hiszpanii. Według danych serwisu Transfermarkt, Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów o stawkę, w których zdobył 119 bramek. W tym sezonie w hiszpańskiej La Liga od pierwszej minuty zagrał tylko 15 razy, do tego 14-krotnie wchodził z ławki. W tych 29 występach zdobył 13 bramek.

Lewandowski kuszony przez saudyjskich szejków

O Lewandowskim w samych superlatywach wypowiadał się trener Barcelony Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec na sobotniej konferencji prasowej potwierdził, że rozmawiał z piłkarzem, który spotkał się też z całą drużyną i pożegnał się z nią. Praca z nim to przywilej. Jest profesjonalistą, każdego dnia pracuje na najwyższym poziomie i wyciska ze swojego organizmu wszystko, co może. To przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Dlatego nadal jest na tak wysokim poziomie. Skoro chciał coś zmienić, to dobrze i dla niego, i dla zespołu, bo będziemy mogli go trochę przebudować. To fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz - powiedział Flick.

Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramką, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach. Culer na zawsze - napisano na koncie Barcelony na platformie X.

Lewandowski nie ogłosił na razie, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Media łączyły go z Arabią Saudyjską, USA lub jedną ze słabszych lig w Europie.

