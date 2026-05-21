Demokratyczna Republika Konga zmieniła plany przygotowań do mundialu. Powodem wirus Ebola

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 11:40
Piłkarska reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga zmieniła plan przygotowań do mundialu. Powodem jest epidemia wirusa Ebola, która dotknęła ten kraj. Z tego powodu narodowa drużyna została zmuszona do odwołania część zgrupowania, która miała odbyć się w ojczyźnie.

Wirus spowodował już 139 zgonów

Jak poinformowała agencja prasowa AFP, powołując się na rzecznika prasowego reprezentacji DRK, obóz przygotowawczy, który miał się rozpocząć w Kinszasie pod koniec tygodnia, został przeniesiony do Belgii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w niedzielę międzynarodowy alert zdrowotny w odpowiedzi na epidemię Eboli w DRK, rozległym kraju środkowoafrykańskim, liczącym ponad 100 milionów mieszkańców. Według WHO, można podejrzewać, że wirus spowodował już 139 zgonów na prawie 600 uprawdopodobnionych przypadków. Jak dodano, oficjalne liczby będą rosły i wirus może być zagrożeniem na skalę międzynarodową, choć nie spełnia kryteriów pandemii.

Wszyscy reprezentanci DRK grają poza granicami kraju

Stany Zjednoczone, które współorganizują mundial z Kanadą i Meksykiem (11 czerwca – 19 lipca), ogłosiły w poniedziałek zaostrzenie kontroli sanitarnych na swoich granicach w celu zwalczania wirusa Ebola, zakazując wjazdu cudzoziemcom, którzy w ciągu ostatnich 21 dni podróżowali do Ugandy, Demokratycznej Republiki Konga lub Sudanu Południowego.

Wszyscy zawodnicy ekipy DRK grają na co dzień poza granicami kraju. W tym gronie jest m.in. obrońca Widzewa Łódź Steve Kapuadi.

"Lamparty", bo taki przydomek nosi reprezentacja DRK, zakwalifikowały się do MŚ pokonując Jamajkę (1:0) w decydującym meczu barażowym 31 marca. To drugi w historii awans, a pierwszy od 1974 roku, w których ten zespół grał jako Zair.

W fazie grupowej Demokratyczna Republika Konga zmierzy się z Kolumbią, Portugalią i Uzbekistanem.

Źródło PAP
