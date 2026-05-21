Książę William zapomniał o królewskiej etykiecie. Tak się cieszył po golu dla Aston Villi

Książę William na co dzień musi przestrzegać dworskiej etykiety. Następca brytyjskiego tronu nie może pozwalać sobie na wybuchy emocji i spontaniczne reakcje. 43-latek w środowy wieczór na stadionie w Stambule jednak na chwilę zapomniał o wszystkich konwenansach. W końcu jego ukochana Aston Villa grała w finale Ligi Europy.
Książe William kibicem piłkarzy z Birmingham
Książę William z grupą znajomych wybrał się do Turcji i na żywo z trybun oglądał finał Ligi Europy. Nie jest żadną tajemnicą, że następca brytyjskiego tronu od lat kibicuje ekipie z Birmingham.
W środowy wieczór książę William miał powód do radości. Aston Villa bez najmniejszym problemów pokonała SC Freiburg 3:0.
Książe William cieszył się jak dziecko
Telewizyjne kamery zarejestrowały reakcję księcia po drugim golu dla anielskiego zespołu. William wyskoczył do góry, na jego twarzy pojawił się uśmiech od ucha do ucha, a po chwili wpadł w ramiona swoich znajomych, z których towarzystwie oglądał mecz.
Źródło dziennik.pl
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
