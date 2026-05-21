Książę William zapomniał o królewskiej etykiecie. Tak się cieszył po golu dla Aston Villi

Książe William kibicem piłkarzy z Birmingham

Książę William z grupą znajomych wybrał się do Turcji i na żywo z trybun oglądał finał Ligi Europy. Nie jest żadną tajemnicą, że następca brytyjskiego tronu od lat kibicuje ekipie z Birmingham.

W środowy wieczór książę William miał powód do radości. Aston Villa bez najmniejszym problemów pokonała SC Freiburg 3:0.

Książe William cieszył się jak dziecko

Telewizyjne kamery zarejestrowały reakcję księcia po drugim golu dla anielskiego zespołu. William wyskoczył do góry, na jego twarzy pojawił się uśmiech od ucha do ucha, a po chwili wpadł w ramiona swoich znajomych, z których towarzystwie oglądał mecz.