Liga Europy. Brutalny faul Jana Bednarka. Czerwona kartka dla reprezentanta Polski

Wood doznał kontuzji po faulu Bednarka

Bednarek został usunięty z boiska już w ósmej minucie po tym, jak sfaulował Chrisa Wooda. Nowozelandczyk nie był w stanie kontynuować gry po ostrym wejściu reprezentanta Polski. Doświadczony napastnik w kwietniu wrócił po pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Możliwe, że znów będzie musiał pauzować.

Kiwior wszedł z ławki, Pietuszewski nie grał

Morgan Gibbs-White w 12. min strzelił gola na 1:0. Nottingham Forest objęło prowadzenie w dwumeczu, gdyż przed tygodniem w Porto padł remis 1:1. Na drugą połowę z ławki rezerwowych gości wszedł Jakub Kiwior, ale wynik nie uległ już zmianie, choć Argentyńczyk Alan Varela trafił w poprzeczkę po strzale z dystansu. Oskara Pietuszewskiego nie było w kadrze FC Porto, gdyż nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy.

Cash w pierwszym składzie, Skorupski się leczy

Inny reprezentant Polski, Matty Cash wystąpił w pierwszym składzie, a jego Aston Villa wygrała u siebie z Bologną 4:0. W pierwszej połowie gole dla klubu z Birmingham strzelili Ollie Watkins, Argentyńczyk Emiliano Buendia i Morgan Rogers, który wcześniej, w 25. min, nie wykorzystał rzutu karnego. Pod koniec meczu bramkę zdobył obrońca Ezri Konsa. W drużynie gości nie zagrał bramkarz Łukasz Skorupski, który w marcu doznał kontuzji mięśniowej.

Angielskie drużyny stworzą jedną parę półfinałową. W drugiej niemiecki SC Freiburg rywalizować będzie ze Sportingiem Braga. Piłkarze z Freiburga byli w komfortowej sytuacji, gdyż do rewanżu z Celtą przystąpili z trzybramkową zaliczką. W Vigo wygrali 3:1 po trafieniach Chorwata Igora Matanovicia i dwóch golach Japończyka Yuito Suzukiego. W doliczonym czasie honorową bramkę dla Celty zdobył Williot Swedberg.

Sześć goli w Sewilli

Najciekawsze z rewanżowych spotkań 1/4 finału Ligi Europy odbyło się na Estadio de La Cartuja w Sewilli. Betis już w 26. minucie prowadził 2:0 po golach Brazylijczyka Antonego i Marokańczyka Abde Ezzalzouliego. Rywal z Portugalii odrobił jednak straty z nawiązką i wygrał 4:2 po bramkach Hiszpana Pau Victora, Brazylijczyka Vitora Carvalho, Ricardo Horty i Francuza Gorby’ego.

Półfinały Ligi Europy odbędą się 30 kwietnia i 7 maja. Finał w Stambule zaplanowano na 20 maja. Zwycięzca rozgrywek w przyszłym sezonie wystąpi w Lidze Mistrzów.