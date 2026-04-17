Liga Europy. Brutalny faul Jana Bednarka. Czerwona kartka dla reprezentanta Polski

Wood doznał kontuzji po faulu Bednarka
Bednarek został usunięty z boiska już w ósmej minucie po tym, jak sfaulował Chrisa Wooda. Nowozelandczyk nie był w stanie kontynuować gry po ostrym wejściu reprezentanta Polski. Doświadczony napastnik w kwietniu wrócił po pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Możliwe, że znów będzie musiał pauzować.
Kiwior wszedł z ławki, Pietuszewski nie grał
Morgan Gibbs-White w 12. min strzelił gola na 1:0. Nottingham Forest objęło prowadzenie w dwumeczu, gdyż przed tygodniem w Porto padł remis 1:1. Na drugą połowę z ławki rezerwowych gości wszedł Jakub Kiwior, ale wynik nie uległ już zmianie, choć Argentyńczyk Alan Varela trafił w poprzeczkę po strzale z dystansu. Oskara Pietuszewskiego nie było w kadrze FC Porto, gdyż nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy.
Cash w pierwszym składzie, Skorupski się leczy
Inny reprezentant Polski, Matty Cash wystąpił w pierwszym składzie, a jego Aston Villa wygrała u siebie z Bologną 4:0. W pierwszej połowie gole dla klubu z Birmingham strzelili Ollie Watkins, Argentyńczyk Emiliano Buendia i Morgan Rogers, który wcześniej, w 25. min, nie wykorzystał rzutu karnego. Pod koniec meczu bramkę zdobył obrońca Ezri Konsa. W drużynie gości nie zagrał bramkarz Łukasz Skorupski, który w marcu doznał kontuzji mięśniowej.
Angielskie drużyny stworzą jedną parę półfinałową. W drugiej niemiecki SC Freiburg rywalizować będzie ze Sportingiem Braga. Piłkarze z Freiburga byli w komfortowej sytuacji, gdyż do rewanżu z Celtą przystąpili z trzybramkową zaliczką. W Vigo wygrali 3:1 po trafieniach Chorwata Igora Matanovicia i dwóch golach Japończyka Yuito Suzukiego. W doliczonym czasie honorową bramkę dla Celty zdobył Williot Swedberg.
Sześć goli w Sewilli
Najciekawsze z rewanżowych spotkań 1/4 finału Ligi Europy odbyło się na Estadio de La Cartuja w Sewilli. Betis już w 26. minucie prowadził 2:0 po golach Brazylijczyka Antonego i Marokańczyka Abde Ezzalzouliego. Rywal z Portugalii odrobił jednak straty z nawiązką i wygrał 4:2 po bramkach Hiszpana Pau Victora, Brazylijczyka Vitora Carvalho, Ricardo Horty i Francuza Gorby’ego.
Półfinały Ligi Europy odbędą się 30 kwietnia i 7 maja. Finał w Stambule zaplanowano na 20 maja. Zwycięzca rozgrywek w przyszłym sezonie wystąpi w Lidze Mistrzów.
- Wyniki rewanżowych meczów ćwierćfinałowych Ligi Europy (* oznacza awans)
- czwartek, 16 kwietnia
Celta Vigo - SC Freiburg* 1:3 (0:2); pierwszy mecz 0:3
Nottingham Forest* - FC Porto 1:0 (1:0); 1:1
Aston Villa* - FC Bologna 4:0 (3:0); 3:1
Betis Sewilla - Sporting Braga* 2:4 (2:1); 1:1
- półfinały (30 kwietnia i 7 maja)
Sporting Braga - SC Freiburg
Nottingham Forest - Aston Villa
- finał - 20 maja (Stambuł)