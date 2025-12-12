Cash ukarany żółtą kartką
Hiszpan Samu strzelił dwa gole dla Porto w ciągu siedmiu minut. W doliczonym czasie piłkę do własnej bramki skierował Francisco Moura, ale „Smoki” utrzymały prowadzenie. Reprezentanci Polski - Kiwior i Bednarek - ponownie stworzyli duet środkowych obrońców. Ich zespół zajmuje szóste miejsce w tabeli LE.
Na St. Jakob-Park w Bazylei Aston Villa objęła prowadzenie po golu Iworyjczyka Evanna Guessanda. Mistrzowie Szwajcarii wyrównali po trafieniu Austriaka Flaviusa Daniliuca. Asystował mu 34-letni reprezentant Szwajcarii Xherdan Shaqiri, który w przeszłości występował w czołowych europejskich klubach: Bayernie Monachium, Interze Mediolan i Liverpoolu.
Angielski zespół odniósł jednak zwycięstwo, gdyż w 53. min gola na 2:1 strzelił Belg Youri Tielemans, który w przerwie zmienił Casha. Reprezentant Polski w pierwszej połowie został ukarany żółtą kartką. Trener Unai Emery nie chciał ryzykować, że otrzyma drugą.
FC Basel mogło wyrównać w końcówce, gdy Albian Ajeti główkował po rzucie rożnym, a piłka przeleciała obok słupka. Aston Villa wygrała pięć z sześciu meczów, doznała jednej porażki i jest trzecia. W Lidze Europy prowadzi Olympique Lyon, który też zdobył 15 pkt, ale ma lepszy bilans bramkowy od drugiego FC Midtjylland i ekipy z Birmingham.
Tylko 20 minut Szymańskiego
Fenerbahce Stambuł rozbiło w Norwegii SK Brann 4:0. Pierwszego gola strzelił Kerem Akturkoglu, a potem hat-tricka zanotował Brazylijczyk Talisca. Reprezentant Polski Sebastian Szymański pojawił się na boisku na ostatnie 20 minut. Jego turecka drużyna jest 20. w łącznej tabeli Ligi Europy.
PAOK Saloniki, z Tomaszem Kędziorą w składzie, zremisował w Bułgarii z Łudogorcem Razgrad 3:3. Grecki zespół remis uratował w 90. minucie, kiedy do siatki trafił 18-letni rezerwowy Anestis Mythou. Kędziora rozegrał całe spotkanie, a jego drużyna z dziewięcioma punktami plasuje się na 18. pozycji.
Panathinaikos w Atenach bezbramkowo zremisował z Viktorią Pilzno, choć czeski zespół przez godzinę grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Vaclava Jemelki. Napastnik gospodarzy Karol Świderski wszedł na boisko w 75. min, a bramkarz Bartłomiej Drągowski cały mecz spędził na ławce. „Koniczynki” są na 15. miejscu.
Sturm Graz Filipa Rózgi przegrał z Crveną Zvezdą Belgrad 0:1. Porażka z mistrzem Serbii była już czwartą w fazie zasadniczej Ligi Europy. Austriacka drużyna z czterema punktami jest 29. Rózgi, który w listopadzie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, zabrakło w składzie z powodów zdrowotnych. Mecz w Grazu sędziował Damian Sylwestrzak.
Miovski z golem jak na konsoli
Najpiękniejszego gola w 6. kolejce Ligi Europy zobaczyli kibice na stadionie w Budapeszcie. Miejscowy Ferencvaros podejmował Rangers FC. Goście objęli prowadzenie w 27. minucie. Autorem bramki był Bojan Miovski. Trzeba przyznać, że trafienie dla szkockiej było wyjątkowej urody. W jednej akcji kibice zobaczyli aż dwie "przewrotki". Takie gole można obejrzeć podczas gry na konsoli.
Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:1.
Po raz drugi w fazie zasadniczej Ligi Europy, drugich pod względem rangi klubowych rozgrywek pod egidą UEFA, uczestniczy 36 drużyn. Każda z nich rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.
Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja 2026 w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
- Wyniki 6. kolejki
- Dynamo Zagrzeb - Betis Sevilla 1:3 (0:3)
- FC Midtjylland - KRC Genk 1:0 (1:0)
- FC Utrecht - Nottingham Forest 1:2 (0:0)
- Ferencvaros Budapeszt – Rangers FC 2:1 (1:1)
- Łudogorec Razgrad - PAOK Saloniki 3:3 (1:1)
- OGC Nice – SC Braga 0:1 (0:1)
- Sturm Graz - Crvena Zvezda Belgrad 0:1 (0:0)
- VfB Stuttgart - Maccabi Tel Awiw 4:1 (2:0)
- Young Boys Berno – OSC Lille 1:0 (0:0)
- Brann Bergen – Fenerbahce Stambuł 0:4 (0:3)
- Celta Vigo – FC Bologna 1:2 (1:0)
- Celtic Glasgow - AS Roma 0:3 (0:3)
- FC Basel – Aston Villa 1:2 (1:1)
- FC Porto - Malmoe FF 2:1 (2:0)
- FCSB Bukareszt – Feyenoord Rotterdam 4:3 (1:2)
- Olympique Lyon – Go Ahead Eagles 2:1 (2:1)
- Panathinaikos Ateny - Viktoria Pilzno 0:0
- SC Freiburg - RB Salzburg 1:0 (0:0)
- Tabela
- M Z R P bramki pkt
- 1. Olympique Lyon 6 5 0 1 13-3 15
- 2. FC Midtjylland 6 5 0 1 13-5 15
- 3. Aston Villa 6 5 0 1 10-4 15
- 4. Betis Sewilla 6 4 2 0 11-4 14
- 5. SC Freiburg 6 4 2 0 9-3 14
- 6. Ferencvaros 6 4 2 0 11-6 14
- 7. SC Braga 6 4 1 1 10-5 13
- 8. FC Porto 6 4 1 1 9-5 13
- 9. VfB Stuttgart 6 4 0 2 12-5 12
- 10. AS Roma 6 4 0 2 10-5 12
- 11. Nottingham Forest 6 3 2 1 11-6 11
- 12. Fenerbahce Stambuł 6 3 2 1 9-5 11
- 13. FC Bologna 6 3 2 1 9-5 11
- 14. Viktoria Pilzno 6 2 4 0 6-2 10
- 15. Panathinaikos Ateny 6 3 1 2 9-7 10
- 16. KRC Genk 6 3 1 2 7-6 10
- 17. Crvena Zvezda Belgrad 6 3 1 2 5-5 10
- 18. PAOK Saloniki 6 2 3 1 13-10 9
- 19. Celta Vigo 6 3 0 3 12-9 9
- 20. OSC Lille 6 3 0 3 10-7 9
- 21. Young Boys Berno 6 3 0 3 8-12 9
- 22. Brann Bergen 6 2 2 2 6-7 8
- 23. Łudogorec Razgrad 6 2 1 3 11-14 7
- 24. Celtic Glasgow 6 2 1 3 7-11 7
- 25. Dinamo Zagrzeb 6 2 1 3 8-13 7
- 26. FC Basel 6 2 0 4 8-9 6
- 27. FCSB Bukareszt 6 2 0 4 7-11 6
- 28. Go Ahead Eagles 6 2 0 4 5-11 6
- 29. Sturm Graz 6 1 1 4 4-8 4
- 30. Feyenoord Rotterdam 6 1 0 5 7-13 3
- 31. RB Salzburg 6 1 0 5 5-11 3
- 32. FC Utrecht 6 0 1 5 3-9 1
- 33. Rangers FC 6 0 1 5 3-11 1
- 34. Malmoe FF 6 0 1 5 3-12 1
- 35. Maccabi Tel Awiw 6 0 1 5 2-18 1
- 36. OGC Nice 6 0 0 6 4-13 0
