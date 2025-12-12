Cash ukarany żółtą kartką

Hiszpan Samu strzelił dwa gole dla Porto w ciągu siedmiu minut. W doliczonym czasie piłkę do własnej bramki skierował Francisco Moura, ale „Smoki” utrzymały prowadzenie. Reprezentanci Polski - Kiwior i Bednarek - ponownie stworzyli duet środkowych obrońców. Ich zespół zajmuje szóste miejsce w tabeli LE.

Na St. Jakob-Park w Bazylei Aston Villa objęła prowadzenie po golu Iworyjczyka Evanna Guessanda. Mistrzowie Szwajcarii wyrównali po trafieniu Austriaka Flaviusa Daniliuca. Asystował mu 34-letni reprezentant Szwajcarii Xherdan Shaqiri, który w przeszłości występował w czołowych europejskich klubach: Bayernie Monachium, Interze Mediolan i Liverpoolu.

Angielski zespół odniósł jednak zwycięstwo, gdyż w 53. min gola na 2:1 strzelił Belg Youri Tielemans, który w przerwie zmienił Casha. Reprezentant Polski w pierwszej połowie został ukarany żółtą kartką. Trener Unai Emery nie chciał ryzykować, że otrzyma drugą.

FC Basel mogło wyrównać w końcówce, gdy Albian Ajeti główkował po rzucie rożnym, a piłka przeleciała obok słupka. Aston Villa wygrała pięć z sześciu meczów, doznała jednej porażki i jest trzecia. W Lidze Europy prowadzi Olympique Lyon, który też zdobył 15 pkt, ale ma lepszy bilans bramkowy od drugiego FC Midtjylland i ekipy z Birmingham.

Tylko 20 minut Szymańskiego

Fenerbahce Stambuł rozbiło w Norwegii SK Brann 4:0. Pierwszego gola strzelił Kerem Akturkoglu, a potem hat-tricka zanotował Brazylijczyk Talisca. Reprezentant Polski Sebastian Szymański pojawił się na boisku na ostatnie 20 minut. Jego turecka drużyna jest 20. w łącznej tabeli Ligi Europy.

PAOK Saloniki, z Tomaszem Kędziorą w składzie, zremisował w Bułgarii z Łudogorcem Razgrad 3:3. Grecki zespół remis uratował w 90. minucie, kiedy do siatki trafił 18-letni rezerwowy Anestis Mythou. Kędziora rozegrał całe spotkanie, a jego drużyna z dziewięcioma punktami plasuje się na 18. pozycji.

Panathinaikos w Atenach bezbramkowo zremisował z Viktorią Pilzno, choć czeski zespół przez godzinę grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Vaclava Jemelki. Napastnik gospodarzy Karol Świderski wszedł na boisko w 75. min, a bramkarz Bartłomiej Drągowski cały mecz spędził na ławce. „Koniczynki” są na 15. miejscu.

Sturm Graz Filipa Rózgi przegrał z Crveną Zvezdą Belgrad 0:1. Porażka z mistrzem Serbii była już czwartą w fazie zasadniczej Ligi Europy. Austriacka drużyna z czterema punktami jest 29. Rózgi, który w listopadzie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, zabrakło w składzie z powodów zdrowotnych. Mecz w Grazu sędziował Damian Sylwestrzak.

Miovski z golem jak na konsoli

Najpiękniejszego gola w 6. kolejce Ligi Europy zobaczyli kibice na stadionie w Budapeszcie. Miejscowy Ferencvaros podejmował Rangers FC. Goście objęli prowadzenie w 27. minucie. Autorem bramki był Bojan Miovski. Trzeba przyznać, że trafienie dla szkockiej było wyjątkowej urody. W jednej akcji kibice zobaczyli aż dwie "przewrotki". Takie gole można obejrzeć podczas gry na konsoli.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:1.

Po raz drugi w fazie zasadniczej Ligi Europy, drugich pod względem rangi klubowych rozgrywek pod egidą UEFA, uczestniczy 36 drużyn. Każda z nich rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja 2026 w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Wyniki 6. kolejki

Dynamo Zagrzeb - Betis Sevilla 1:3 (0:3)

FC Midtjylland - KRC Genk 1:0 (1:0)

FC Utrecht - Nottingham Forest 1:2 (0:0)

Ferencvaros Budapeszt – Rangers FC 2:1 (1:1)

Łudogorec Razgrad - PAOK Saloniki 3:3 (1:1)

OGC Nice – SC Braga 0:1 (0:1)

Sturm Graz - Crvena Zvezda Belgrad 0:1 (0:0)

VfB Stuttgart - Maccabi Tel Awiw 4:1 (2:0)

Young Boys Berno – OSC Lille 1:0 (0:0)

Brann Bergen – Fenerbahce Stambuł 0:4 (0:3)

Celta Vigo – FC Bologna 1:2 (1:0)

Celtic Glasgow - AS Roma 0:3 (0:3)

FC Basel – Aston Villa 1:2 (1:1)

FC Porto - Malmoe FF 2:1 (2:0)

FCSB Bukareszt – Feyenoord Rotterdam 4:3 (1:2)

Olympique Lyon – Go Ahead Eagles 2:1 (2:1)

Panathinaikos Ateny - Viktoria Pilzno 0:0

SC Freiburg - RB Salzburg 1:0 (0:0)