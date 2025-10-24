Trzeci z rzędu gol Świderskiego w Lidze Europy
Świderski, który rozegrał całe spotkanie, wpisał się na listę strzelców w 18. minucie i dał prowadzenie gościom. To trzeci kolejny występ tego napastnika, w którym zdobył gola.
W doliczonym czasie pierwszej części gry kapitalnym uderzeniem popisał się obrońca Feyenoordu Givairo Read. Lider Eredivisie wygraną 3:1 zawdzięcza Algierczykowi Anis Hadj Moussie (55.) i Kanadyjczykowi Cyle Larinowi (90.).
Do bramki „Koniczynek” powrócił Bartłomiej Drągowski. Poza kadrą holenderskiej drużyny znalazł się Jakub Moder, który niedawno wrócił do treningów po kontuzji.
Z polskich piłkarzy w czwartkowych meczach LE jako pierwsi zaprezentowali się Łukasz Skorupski, Sebastian Szymański i Matty Cash. Skorupski rozegrał całe spotkanie między słupkami FC Bologna w wygranym na wyjeździe 2:1 spotkaniu z FCSB Bukareszt. To pierwsze zwycięstwo zespołu Serie A w rozgrywkach grupowych.
Sebastian Szymański, zawodnik Fenerbahce Stambuł, mecz z VfB Stuttgart rozpoczął na ławce rezerwowych. Polski pomocnik pojawił się na murawie w 82. minucie, zastępując Marco Asensio. Trzeci zespół ligi tureckiej skromnie wygrał 1:0 po rzucie karnym Kerema Akturkoglu (34.).
Matty Cash z Aston Villi spotkanie na boisku holenderskiego Go Ahead Eagles w Deventer również rozpoczął na rezerwie. Reprezentant Polski na boisku pojawił się w 66. minucie, zmieniając Amadou Onanę. W tym momencie gospodarze prowadzili 2:1 i taki wynik utrzymał się do końcowego gwizdka. Drużyna z Birmingham straciła nie tylko pierwsze gole w rozgrywkach, ale także pierwsze punkty. Była szansa na remis, ale pod koniec meczu argentyński skrzydłowy Aston Villa, Emiliano Buendia nie wykorzystał karnego.
Debiut Ziółkowskiego, Bednarek i Kiwior też w pierwszym składzie
Debiut w podstawowym składzie Romy zaliczył Jan Ziółkowski. Nie będzie go jednak mile wspominał. Polak był głównym winowajcą straconego gola na 0:1 z Viktorią Pilzno i został zdjęty z boiska już w 30. minucie gry. W tym momencie goście z Czech prowadzili 2:0. Rzymianie zdołali jedynie strzelić honorowego gola. A jego autorem z rzutu karnego okazał się Paul Dybala (54.).
Reprezentacyjny duet stoperów, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, rozpoczął rywalizację FC Porto na stadionie City Ground z Nottingham Forest w podstawowym składzie. Gospodarze prowadzenie uzyskali po rzucie karnym, który wykorzystał Morgan Gibbs-White (19.). "Jedenastkę" sprokurował Bednarek, który zablokował ręką strzał Igora Thiago z bliskiej odległości. Polski obrońca był bardzo blisko odkupienia winy. Zdobył bramkę, której sędzia po analizie VAR nie uznał. Wynik ustalił Igor Jesus także z rzutu karnego (77.). Tym razem faulował Martim Fernandes.
Kędziora usunięty z boiska
W tej serii czwartkowych spotkań czerwoną kartką (drugą żółtą) ukarany został obrońca OGC Nice Jonathan Clauss (38.) i pomocnik Sturmu Graz Tochi Chukwuan (70.). Ich zespoły przegrały po 1:2 - odpowiednio z Celtą Vigo i Celtikiem Glasgow.
Los usuniętych z boiska zawodników podzielił również Tomasz Kędziora. Polski obrońca wybiegł na murawę w Lille w podstawowym składzie PAOK Saloniki. Został upomniany tuż przed przerwą, a drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartkę ujrzał w doliczonym czasie gry. Grecka drużyna do przerwy prowadziła 3:0. Odrabianie strat przez gospodarzy omal nie zakończyło się sukcesem. Lille po porażce 3:4 odpadło ze stawki drużyn, które dotąd nie straciły punktu.
Trzy drużyny z kompletem punktów
Już tylko trzy zespoły, FC Midtjylland, SC Braga i Olympique Lyon, występują z kompletem punktów. Duńczycy wysoko pokonali na wyjeździe, a dokładnie w serbskiej Backiej Topoli, Maccabi Tel Aviv 3:0. Przedstawiciel ligi portugalskiej u siebie wygrał z Crveną Zvezdą 2:0, podobnie jak Olympique z FC Basel.
Na uwagę zasługuje starcie ostatniego w tabeli Malmoe FF z liderem Dinamo Zagrzeb. Szwedzi do przerwy prowadzili 1:0 i byli bardzo blisko zainkasowania kompletu punktów. Ku ich rozpaczy portugalski napastnik Cardoso Varela w szóstej minucie doliczonego czasu doprowadził do wyrównania 1:1.
Po raz drugi Liga Europy, drugie pod względem rangi rozgrywki UEFA, odbywa się w formule ligowej. Podobnie jak w Champions League, każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.
Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja 2026 w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
- Wyniki 3. kolejki
- RB Salzburg - Ferencvaros Budapeszt 2:3 (1:0)
- Brann Bergen - Glasgow Rangers 3:0 (1:0)
- SC Braga - Crvena Zvezda Belgrad 2:0 (1:0)
- FCSB Bukareszt - FC Bologna 1:2 (0:2)
- Go Ahead Eagles - Aston Villa 2:1 (1:1)
- KRC Genk - Betis Sevilla 0:0
- Fenerbahce Stambuł - VfB Stuttgart 1:0 (1:0)
- Olympique Lyon - FC Basel 2:0 (1:0)
- Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Ateny 3:1 (1:1)
- Young Boys Berno - Łudogorec Razgrad 3:2 (1:1)
- SC Freiburg - FC Utrecht 2:0 (2:0)
- Celtic Glasgow - Sturm Graz 2:1 (0:1)
- OSC Lille - PAOK Saloniki 3:4 (0:3)
- Malmoe FF - Dinamo Zagrzeb 1:1 (1:0)
- Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland 0:3 (0:1)
- Nottingham Forest - FC Porto 2:0 (1:0)
- AS Roma - Viktoria Pilzno 1:2 (0:2)
- Celta Vigo - OGC Nice 2:1 (1:1)
- Tabela:
- M Z R P bramki pkt
- 1. FC Midtjylland 3 3 0 0 8-2 9
- 2. SC Braga 3 3 0 0 5-0 9
- 3. Olympique Lyon 3 3 0 0 5-0 9
- 4. Dinamo Zagrzeb 3 2 1 0 7-3 7
- 5. Viktoria Pilzno 3 2 1 0 6-2 7
- 6. SC Freiburg 3 2 1 0 5-2 7
- 7. Ferencvaros Budapeszt 3 2 1 0 5-3 7
- 8. SK Brann Bergen 3 2 0 1 5-2 6
- 9. Celta Vigo 3 2 0 1 6-4 6
- 10. Aston Villa 3 2 0 1 4-2 6
- 11. OSC Lille 3 2 0 1 6-5 6
- 12. Go Ahead Eagles 3 2 0 1 4-3 6
- 13. Young Boys Berno 3 2 0 1 6-6 6
- 14. Fenerbahce Stambuł 3 2 0 1 4-4 6
- 15. FC Porto 3 2 0 1 3-3 6
- 16. Betis Sevilla 3 1 2 0 4-2 5
- 17. Nottingham Forest 3 1 1 1 6:5 4
- 18. FC Bologna 3 1 1 1 3-3 4
- 19. KRC Genk 3 1 1 1 1-1 4
- 20. PAOK Saloniki 3 1 1 1 5-6 4
- 21. Celtic Glasgow 3 1 1 1 3-4 4
- 22. Panathinaikos Ateny 3 1 0 2 6-6 3
- 23. AS Roma 3 1 0 2 3-4 3
- 24. FC Basel 3 1 0 2 3-4 3
- 25. Feyenoord Rotterdam 3 1 0 2 3-4 3
- 26. Łudogorec Razgrad 3 1 0 2 4-6 3
- 27. Sturm Graz 3 1 0 2 3-5 3
- 28. FCSB Bukarest 3 1 0 2 2-4 3
- 29. VfB Stuttgart 3 1 0 2 2-4 3
- 30. Crvena Zvezda Belgrad 3 0 1 2 2-5 1
- 31. Malmoe FF 3 0 1 2 2-6 1
- 32. Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1-6 1
- 33. OGC Nice 3 0 0 3 3-6 0
- 34. RB Salzburg 3 0 0 3 2-6 0
- 35. FC Utrecht 3 0 0 3 0-4 0
- 36. Glasgow Rangers 3 0 0 3 1-6 0
