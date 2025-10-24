Trzeci z rzędu gol Świderskiego w Lidze Europy

Świderski, który rozegrał całe spotkanie, wpisał się na listę strzelców w 18. minucie i dał prowadzenie gościom. To trzeci kolejny występ tego napastnika, w którym zdobył gola.

W doliczonym czasie pierwszej części gry kapitalnym uderzeniem popisał się obrońca Feyenoordu Givairo Read. Lider Eredivisie wygraną 3:1 zawdzięcza Algierczykowi Anis Hadj Moussie (55.) i Kanadyjczykowi Cyle Larinowi (90.).

Do bramki „Koniczynek” powrócił Bartłomiej Drągowski. Poza kadrą holenderskiej drużyny znalazł się Jakub Moder, który niedawno wrócił do treningów po kontuzji.

Z polskich piłkarzy w czwartkowych meczach LE jako pierwsi zaprezentowali się Łukasz Skorupski, Sebastian Szymański i Matty Cash. Skorupski rozegrał całe spotkanie między słupkami FC Bologna w wygranym na wyjeździe 2:1 spotkaniu z FCSB Bukareszt. To pierwsze zwycięstwo zespołu Serie A w rozgrywkach grupowych.

Sebastian Szymański, zawodnik Fenerbahce Stambuł, mecz z VfB Stuttgart rozpoczął na ławce rezerwowych. Polski pomocnik pojawił się na murawie w 82. minucie, zastępując Marco Asensio. Trzeci zespół ligi tureckiej skromnie wygrał 1:0 po rzucie karnym Kerema Akturkoglu (34.).

Matty Cash z Aston Villi spotkanie na boisku holenderskiego Go Ahead Eagles w Deventer również rozpoczął na rezerwie. Reprezentant Polski na boisku pojawił się w 66. minucie, zmieniając Amadou Onanę. W tym momencie gospodarze prowadzili 2:1 i taki wynik utrzymał się do końcowego gwizdka. Drużyna z Birmingham straciła nie tylko pierwsze gole w rozgrywkach, ale także pierwsze punkty. Była szansa na remis, ale pod koniec meczu argentyński skrzydłowy Aston Villa, Emiliano Buendia nie wykorzystał karnego.

Debiut Ziółkowskiego, Bednarek i Kiwior też w pierwszym składzie

Debiut w podstawowym składzie Romy zaliczył Jan Ziółkowski. Nie będzie go jednak mile wspominał. Polak był głównym winowajcą straconego gola na 0:1 z Viktorią Pilzno i został zdjęty z boiska już w 30. minucie gry. W tym momencie goście z Czech prowadzili 2:0. Rzymianie zdołali jedynie strzelić honorowego gola. A jego autorem z rzutu karnego okazał się Paul Dybala (54.).

Reprezentacyjny duet stoperów, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, rozpoczął rywalizację FC Porto na stadionie City Ground z Nottingham Forest w podstawowym składzie. Gospodarze prowadzenie uzyskali po rzucie karnym, który wykorzystał Morgan Gibbs-White (19.). "Jedenastkę" sprokurował Bednarek, który zablokował ręką strzał Igora Thiago z bliskiej odległości. Polski obrońca był bardzo blisko odkupienia winy. Zdobył bramkę, której sędzia po analizie VAR nie uznał. Wynik ustalił Igor Jesus także z rzutu karnego (77.). Tym razem faulował Martim Fernandes.

Kędziora usunięty z boiska

W tej serii czwartkowych spotkań czerwoną kartką (drugą żółtą) ukarany został obrońca OGC Nice Jonathan Clauss (38.) i pomocnik Sturmu Graz Tochi Chukwuan (70.). Ich zespoły przegrały po 1:2 - odpowiednio z Celtą Vigo i Celtikiem Glasgow.

Los usuniętych z boiska zawodników podzielił również Tomasz Kędziora. Polski obrońca wybiegł na murawę w Lille w podstawowym składzie PAOK Saloniki. Został upomniany tuż przed przerwą, a drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartkę ujrzał w doliczonym czasie gry. Grecka drużyna do przerwy prowadziła 3:0. Odrabianie strat przez gospodarzy omal nie zakończyło się sukcesem. Lille po porażce 3:4 odpadło ze stawki drużyn, które dotąd nie straciły punktu.

Trzy drużyny z kompletem punktów

Już tylko trzy zespoły, FC Midtjylland, SC Braga i Olympique Lyon, występują z kompletem punktów. Duńczycy wysoko pokonali na wyjeździe, a dokładnie w serbskiej Backiej Topoli, Maccabi Tel Aviv 3:0. Przedstawiciel ligi portugalskiej u siebie wygrał z Crveną Zvezdą 2:0, podobnie jak Olympique z FC Basel.

Na uwagę zasługuje starcie ostatniego w tabeli Malmoe FF z liderem Dinamo Zagrzeb. Szwedzi do przerwy prowadzili 1:0 i byli bardzo blisko zainkasowania kompletu punktów. Ku ich rozpaczy portugalski napastnik Cardoso Varela w szóstej minucie doliczonego czasu doprowadził do wyrównania 1:1.

Po raz drugi Liga Europy, drugie pod względem rangi rozgrywki UEFA, odbywa się w formule ligowej. Podobnie jak w Champions League, każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja 2026 w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Wyniki 3. kolejki

RB Salzburg - Ferencvaros Budapeszt 2:3 (1:0)

Brann Bergen - Glasgow Rangers 3:0 (1:0)

SC Braga - Crvena Zvezda Belgrad 2:0 (1:0)

FCSB Bukareszt - FC Bologna 1:2 (0:2)

Go Ahead Eagles - Aston Villa 2:1 (1:1)

KRC Genk - Betis Sevilla 0:0

Fenerbahce Stambuł - VfB Stuttgart 1:0 (1:0)

Olympique Lyon - FC Basel 2:0 (1:0)

Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Ateny 3:1 (1:1)

Young Boys Berno - Łudogorec Razgrad 3:2 (1:1)

SC Freiburg - FC Utrecht 2:0 (2:0)

Celtic Glasgow - Sturm Graz 2:1 (0:1)

OSC Lille - PAOK Saloniki 3:4 (0:3)

Malmoe FF - Dinamo Zagrzeb 1:1 (1:0)

Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland 0:3 (0:1)

Nottingham Forest - FC Porto 2:0 (1:0)

AS Roma - Viktoria Pilzno 1:2 (0:2)

Celta Vigo - OGC Nice 2:1 (1:1)