Kibole Romy byli uzbrojeni w kije bejsbolowe i łopaty

Akcja policji została przeprowadzona we wtorek wieczorem. Jak wyjaśniono, włoscy kibice zebrali się w centrum Nicei, mieli kije bejsbolowe, łopaty. Zostali zatrzymani za udział w nielegalnym, niezarejestrowanym zgromadzeniu. Posiadacze broni zostali zatrzymani, a broń skonfiskowana - napisała w oświadczeniu prefektura Alpes-Maritimes.

Prefektura w Nicei zaplanowała wzmocnienie bezpieczeństwa podczas pierwszej kolejki Ligi Europy. W środę wieczorem ponad 400 funkcjonariuszy policji będzie w rejonie stadionu i na ulicach miasta. Władze zakazały włoskim kibicom pojawiania się w pobliżu stadionu i centrum miasta do godz. 15.

Policja będzie eskortować kibiców Romy w drodze na stadion

Wzmocnione patrole policji są skierowane na dworce kolejowe, lotnisko oraz w rejon stadionu Allianz Riviera. Przed meczem prefektura dodała że "kibice AS Roma, po zweryfikowaniu ich biletów wstępu, będą z miejsca zbiórki w Albert Gardens przewożeni wyłącznie autobusami wahadłowymi pod eskortą policji krajowej, ich powrót po meczu będzie się odbywał zgodnie z tymi samymi procedurami".